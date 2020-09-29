اليوم.. لقاء بـ"القوى العاملة" لبحث صرف إعانة الرئيس للعاملين بالسياحة

كشف مصدر مسؤول باتحاد الغرف السياحية أن هناك لقاء سيجمع بعض مسؤولي الاتحاد اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لبحث آليات تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمد صرف إعانات العاملين بالقطاع السياحي حتى نهاية العام الجاري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن بحث آليات صرف الدفعة الثانية من تلك الإعانة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الاتحاد سيقدم قائمة جديدة بأسماء عاملين بعدد من المنشآت السياحية والفندقية لم يتقدموا من قبل للحصول على إعانة صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لكى يتم حصولهم على كافة الاعانات المقدمة للعاملين بالقطاع السياحي.

وقال وحيد عاصم عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن عدد العاملين الذين استفادوا من إعانة صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة يبلغ نحو 332 ألف عامل يعملون بنحو 1888 منشأة سياحية وفندقية.

وأضاف أن العاملين بقطاع السياحة صرفوا حتى الآن شهرا واحدا من الـ 3 أشهر التي تم إقرارها، ويتم حاليا إعداد الكشوف لصرف الشهر الثاني، موضحا أن قيمة الإعانة الشهرية تصرف بحسب الراتب الأساسي للعامل بالمنشأة وفقا لشهر ديسمبر الماضي، لافتا إلى أن الحد الأدنى لتلك الإعانة يبلغ حدها الأدنى 600 جنيه والأقصى 1575.

وأشار إلى أن الدولة دائما وأبدا ما تقف بجانب القطاع السياحي، لافتا إلى أن القطاع السياحي يأمل في أن يكون من ضمن الفئات التي يتم صرف الإعانة للعاملين بها حتى نهاية العام الحالي نظرا للتراجع الحاد في الحركة السياحية الوافدة وتوقف رحلات العمرة والحج.

وكشف باسم حلقة نقيب العاملين بالشركات السياحية أن نحو 20% من العاملين بالقطاع السياحي، خاصة من العمالة غير المنتظمة فقدوا أعمالهم خلال الشهور الماضية بسبب حالة الركود السياحي التي ضربت القطاع نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وعجز المستثمرون ورجال الأعمال عن سداد تلك الرواتب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمس الأول الأحد، لمنح العاملين بالقطاع السياحي إعانة حتى نهاية العام الجاري، وذلك بسبب حالة الركود السياحي التي يعاني منها القطاع منذ بداية العام الحالي بسبب فيروس كورونا.