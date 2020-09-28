"شوقي" مازحا بسبب تفوق الطالبات في الدبلومات: "عاوزين جمعية حقوق ذكور"

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل طلبة الدبلومات الفنية 2020، بمنحهم منحة جامعية لأى جامعة حكومية، مقدمة من المجلس العربي لسيدات الأعمال، بجانب هدايا عينية.

ومازح وزير التربية والتعليم خلال حفل التكريم، الطلاب، بسبب تفوق الطالبات الأوائل قائلاً: "عاوزين جمعية حقوق ذكور، عددهم قليل في قوائم الأوائل".

وأشاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفوق الطالبات الفتيات على الطلاب الذكور في قوائم الأوائل، مؤكدا أنه منذ قدومه لتولي وزارة التعليم، والفتيات متفوقات، ولهن النصيب الأكبر في قوائم الأوائل.

ووجه وزير التعليم حديثه للطلاب: أتمنى استكمال المدارس الجامعية أو عمل مشروعات تحت اسمكم، وتحملوا لواء تطوير التعليم الفني.

وأكد شوقي أن التعليم الفني تخصص راقٍ، ونسعى لأن يكون التعليم الفنى مطوراً من خلال تغيير المناهج، بشكل كبير، موضحا أن نتيجة التطوير فى المدارس الفنية تظهر سريعا لأن الدراسة 3 سنوات ومن ثم النتيجة تكون سريعة.

وأوضح الوزير أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، محور مهم فى تطوير منظومة التعليم الفني، وهذا الوقت ذهبي للتعليم الفنى، قائلاً: نفسنا نزود الملتحقين بالتعليم الفني من الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلى 70%.

وأوضح أن الطلبة يتسابقون لدخول مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موجهاً حديثه لأوائل الطلبة: تغيير صورة المجتمع عن التعليم الفني مسؤوليتكم بقدرتكم وأفكاركم، والمنافسة فى سوق العمل، مضيفا "التعليم الفنى هو من يغير مصر".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يتم رفع جودة التعليم الفني، بشكل أكبر ومستمر، وهناك تعاون مع ألمانيا، لاعتماد جودة التعليم الفنى، وأيضا تدريب المعلمين.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إن التعليم الفني يحظى بأهمية كبرى فى معظم الدول، لما له من أهمية فى الاقتصاد والصناعة، موضحا أن الوزارة تحركت لتطوير التعليم الفنى.

وأضاف مجاهد، خلال احتفالية تكريم أوائل الدبلومات الفنية، أن الوزارة تسعى دائما إلى التميز، من خلال إنشاء تخصصات تتطلبها سوق العمل، مشيرا الى أن نظرة المجتمع اختلف فى التعليم الفني وزاد الطلب على الالتحاق به.