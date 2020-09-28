140 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرى الأقصر

قام اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتفقد مشروع صرف صحي الزينية بمدينة الأقصر، مشيدا بجودة الأعمال، وطالب بضرورة تشغيل المشروع في المواعيد المقررة.

رافق رئيس الهيئة خلال الزيارة، العميد يحيي عبدالرشيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ودكتور ماهر عبدالتواب، مدير فرع شركة المقاولون العرب بجنوب الوادي، والمهندس محمد عيد، نائب مدير الفرع، والمهندس أحمد عبدالجواد، مدير مشروعات الفرع.

وأوضح المهندس على حسن مدير المشروع، أنه بطاقة 1250 م2 / يوم، ويتكون من محطة رفع رئيسية بالزينية بحرى، ومحطة رفع نوعية بالزينية قبلى، ومحطة رفع فرعية بالصعايدة، ويخدم قرى العشى والزينية بحرى، والزينية قبلى، والصعايدة، وتبلغ تكلفته 140 مليون جنيه.