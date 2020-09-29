شاب يعترف بقتل شقيقه: قتلناه عشان بيجيب بنات البيت

"أيوه قتلته عشان يستاهل الموت، ده إنسان معدوم الضمير وصلت بيه الدرجة أنه كان بيجيب بنات (...) في البيت، وشوفته وهو بيمارس الرذيلة مع عشيقته" تلك الكلمات كانت ملخص اعتراف شاب ثلاثيني بقتل شقيقه داخل منزل الأسرة في الصف بمعاونة عمه، أمام المباحث بعد القبض عليهما بتهمة القتل العمد.

وحكى المتهم تفاصيل الجريمة في محضر الشرطة أنه تحدث مع شقيقه مرات كثيرة وطلب منه الامتناع عن تلك الأفعال المشينة لأنه أضرت بسمعة العائلة خاصة وأنهم في منطقة ريفية في الجيزة وهي الصف.

"عمي قال مش عايزين نضربه بالسكين عشان ما يظهرش على جسمه حاجة ونكشف" بهذه الكلمات واصل المتهم اعترافه بتفاصيل الجريمة قائلًا إن شقيقه حاول ضربه بالسكين بعدما استشاط غضبًا عندما وجدناه مع عشيقته في المنزل وأمسك بالسكين وحاول ضربه لكنه تمكن من السيطرة على السكين منه عندها حضر عمهما وساعد المتهم في قتل المجنى عليه عن طريق ضربه بالأيدي والعصي حتى الموت.

"ميت موتة ربنا" تلك الرسالة سمعها مفتش الصحة من الشاب القاتل وعمه فقرر الذهاب إلى الجثة لمناظرتها لكنه اكتشف وجود كدمات وسحجات متفرقة فاشتبه في الوفاة وأبلغ المباحث بوجود شبهة جنائية في الوفاة وخلال استجواب الشاب وعمه انهار واعترف بتفاصيل الجريمة.

وألقت مباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، القبض على مزارعين، وأحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد ، وبينت التحقيقات أن الجريمة حدثت خلال مشادة كلامية جمعتهم لمعاتبته على إحضار فتاة سيئة السمعة لممارسة الرذيلة معها.

وأوضحت تحريات المباحث التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المجني عليه أصيب بكدمات وسحجات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد أدت إلى وفاته على يد شقيقه وعمه، وبعدها حاول المتهمان دفن المجني عليه عن طريق استخراج شهادة وفاة من مفتش الصحة، تفيد بأن الوفاة طبيعية.

وأفادت تحريات المباحث التى باشرها الرائد محمد العشري رئيس مباحث الصف، بأن المجني عليه أمسك سكينًا وحاول الاعتداء على شقيقه وعمه عندما عاتباه على إحضار فتيات الليل إلى منزله، فاحتدم الخلاف بينهم، وتمكنا من الاستيلاء على السكين منه وضربه حتى الموت.

كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تلقى بلاغًا بوفاة شاب داخل منزله، وتبين من التحريات أن شقيقه وعمه قتلاه خلال مشادة كلامية بينهم بسبب ساقطة.