لجنة الشيوخ تتابع أعمال التجديد والترميم استعدادا لانطلاق جلساته

تفقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان القائمً بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال الترميم التي تجرى به، وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمني المرسوم لها.

حرصت اللجنة التى انتهت من جولتها منذ قليل، على متابعة كل الأعمال التى تجرى على قدم وساق، بهدف الانتهاء من كل التجهيزات قبل صدور قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد فى الفصل التشريعى الأول.

كان المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، صرح أمس، بأن أعمال التجهيزات والتجديدات التى تتم فى مبنى وقاعات ومكاتب مجلس الشيوخ، ستنتهى خلال الأسبوع الجارى.

وأوضح "إسماعيل"، أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ قرارات اللجنة المالية والإدارية، التي يرأسها المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، لافتا إلى أنه جار استلام الأصول التابعة لمجلس الشيوخ.

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان: "بالتزامن مع استلام الأصول الخاصة بمجلس الشيوخ، يتم رفع كفاءة المباني وتسكين الموظفين وفقا للدرجات الوظيفية والتخصصات والخبرات السابقة".

ويشار إلى أن اللجنة المالية والإدارية المشكلة بقرار رقم 141 لسنة 2020 لمجلس الشيوخ، كانت انتهت من تسكين الموظفين بشكل مؤقت فى الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

وينتظر مجلس الشيوخ، قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضوا بمجلس الشيوخ.

وكان غالبية الأعضاء، انتهوا من استخراج كارنيهات العضوية، استعدادا لانطلاق أعمال الجلسات البرلمانية.