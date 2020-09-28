معركة ساخنة بدائرة بني سويف: 25 مرشحا على مقعدين

تشهد الدائرة الأولى مركز وبندر بني سويف، معركة ساخنة في انتخابات مجلس النواب، بين 25 مرشحا، بينهم 3 نواب سابقين، و7 مرشحين عن أحزاب، للفوز بمقعدي الدائرة.

ويتنافس للفوز على مقعدي الدائرة 3 نواب وهم: عبدالرحمن برعي، ومحمود عزت أبو عزوز أعضاء مجلس النواب الحالي، وأبو الخير عبدالسميع عضو مجلس الشيوخ الأسبق بالدائرة، بالإضافة إلى مرشحي حزب مستقبل وطن رمضان حسان وطارق مخيمر، كذلك وليد سليم مرشح حزب المؤتمر، وثروت الداعوري أمين حزب الشعب الجمهوري السابق.

وبدأ عدد من المرشحين المحتملين بالدائرة في لقاء رؤوس العائلات، وعقد لقاءات تنظيمية خاصة بالحزبيين، بالإضافة إلى جولات محدودة في الشوارع، لكسب وتأييد الناخبين مبكرأ.

وخصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة، و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها "مركز وبندر بني سويف" ومخصص لها "مقعدين"، والدائرة الثانية مقرها "مركزي ناصر والواسطى"، ومخصص لها "مقعدين"، والدائرة الثالثة مقرها "مركز ومدينة إهناسيا"، ومخصص لها "مقعد واحد"، والدائرة الرابعة مقرها مراكز "ببا والفشن وسمسطا" ومخصص لها 3 مقاعد.