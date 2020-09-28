لأول مرة.. مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 2021
كتب:
إلهام زيدان
08:00 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة
يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل جوائز الدولة التشجيعية، وجائزة الدولة للتفوق للعام 2020- 2021 في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2021، في الثالثة عصر الخميس المقبل.
وتبلغ قيمة الجائزة التشجيعية 50 ألف جنيه مصري لكل فرع، وقيمة جائزة التفوق مائة ألف جنيه مصري.