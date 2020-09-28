29 مرشحا يتنافسون على مقعدين بدائرة كفر الشيخ

يتنافس 29 مرشحًا على مقعدي الدائرة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ، التي تضم مراكز "الحامول – بيلا – البرلس، قسم بيلا"، بينهم نواب البرلمان الـ4 الحاليين وهم أيمن عبدالله، عبد العزيز حمودة، إبراهيم القصاص، ومحمد إسماعيل، حسبما أظهر الكشف الابتدائي للمترشحين "فردي"، الذي أعلنته لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ3 مرشحين على المقعدين وهم" عصام عبد الغفار، البرلماني السابق، ويونس عبدالرازق، الذي خاض تجربة سابقة ولم يوفق، واللواء فؤاد عبد الدايم"، كما ينافس كل من: "مبروك المزين، أحمد راضي، ياسين متولي، محمد ذكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، جميلة بدير، عزت عبد المنعم".

وينافس على المقعدين أيضًا كل من: "فاطمة منصور، وهلالة الشناوي، مختار جبريل، صبح أبو المجد، على ابراهيم عامر، شادي عوض، وسام ابراهيم، محمد معوض، وسام علي، أنوار رشاد، دولت بسيوني، أحمد حجازي، السيد عياد، سعد أحمد، ياسر مرزة، رضا عطية".