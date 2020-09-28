"أميك" يكشف ارتفاع السيارت خلال أول 8 أشهر من 2020 مقارنة بـ2019

كشف التقرير الصادر عن مركز معلومات مسوقي السيارات في مصر "أميك"، عن مبيعات السيارات المحلية والمستوردة، خلال أول 8 أشهر من عام 2019 مقارنة بعام الحالي 2020.

وبين التقرير، أن مبيعات السيارات المستوردة، ارتفعت بنسبة مبيعات 47% مقارنة بالعام الماضي، بواقع مبيعات 75.462 سيارة خلال عام 2020، وعدد 51.073 سيارة خلال عام 2019.

كما أوضح التقرير، أن مبيعات السيارات المحلية، ارتفعت بنسبة 0.6%، بواقع مبيعات 53.965 سيارة خلال عام 2020، وعدد 53.644 سيارة.