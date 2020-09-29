تعرف على مشروع صرف صحي أبنوب والفتح: بتكلفة مليار جنيه لخدمة 3 مراكز

يجري الانتهاء حاليا من محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة تمهيدا لتشغيله لخدمة 3 مراكز وقراها وذلك بعد أن تأخر تشغيله 10 سنوات، ما تسبب فى تأخر تشغيل الصرف الصحى لقرية بنى مر، "الوطن" توضح تفاصيل المشروع فى نقاط..

1- المحطة تم إنشاؤها بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح ضمن المشروع المتكامل لخدمة 3 مراكز "أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة " وقراها.

2- تعدت التكلفة الإجمالية للمشروع 950 مليون جنيه وقرض إسبانى بتكلفة 9,3 مليون يورو.

3- يشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال 60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم وذلك لخدمة 155 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة .

4- المشروع واجهته مشاكل متعددة تسببت فى تعطل تشغيله مدة 10 سنوات.

5- اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عقد اجتماعا بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمهندس صابر نبيه بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ورؤساء القطاعات بالشركة والهيئة ورؤساء مراكز صدفا والغنايم وابنوب والفتح ومسئولى البيئة والصحة .

6- استعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – الموقف التنفيذى لمشروع تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمناقشة تذليل العقبات لتشغيل مشروعات الصرف الصحى بابنوب والفتح ووضع خطة زمنية لنهو تلك المشروعات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية

7- المحافظ ذكر أن خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقفة وتذليل كافة العقبات وتنفيذ مشروعات جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا

8- محافظ أسيوط شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لنهو المشروع وتذليل كافة العقبات لمتابعة أعمال التنفيذ وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة وتلافى الملاحظات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية تنفيذًا لخطة المحافظة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقفة واستكمال المشروعات القائمة ونهوها في مواعيدها المحددة والتوسع في مشروعات جديدة لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي واستهداف القرى الأكثر احتياجًا.