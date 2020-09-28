فؤاد وعلي وجها لوجه في انتخابات النواب بالعمرانية.. وعائلات قبلي كلمة السر

بدأ مرشحو دائرة العمرانية بالجيزة جولاتهم الانتخابية مبكرا بعد انضمام دائرة الطالبية ليصبح التنافس على مقعدين فقط في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

ويواجه نائبا الدائرة الحاليين الدكتور محمد فؤاد، والدكتور محمد علي، منافسة شرسة مع باقي المتنافسين اللذين استعان البعض منهم بأصحاب الخبرات الانتخابية في الدائرة على أمل دخول جولة الإعادة والمتوقع أن يكون من ضمن أطرافها فؤاد وعلي.

ويعتمد عدد من المرشحين في الدائرة على مؤازرة العائلات من الوجة القبلي المنتشرة في أنحاء الدائرة، إضافة إلى الكثافة التصويتية بمناطق الكونيسة، ومستشفى الصدر وترسا وغيرها.

35 مرشحا على المقعدين.

ويتنافس في دائرة العمرانية 35 مرشحا: هم الدكتور محمد علي، النائب الحالي عن "مستقبل وطن"، والدكتور محمد فؤاد النائب الحالي والمرشح عن حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وأحمد عاشور عن "الشعب الجمهوري"، وروماني أبو زكرى، وعماد عياد ميلاد شحاته، والمستشار خالد عرفات العدوي وعصام نحمده، وانتصار سيد محمود أحمد ومحمد الفولي، وسعيد جمعة عباس محمد، ومدحت عبد التواب شاكوش، ومحمد عبدالملك، وحلمى شلتوت، عن حزب "الوفد الجديد" ومحمد نويرعقرب، وجمال الحُمرى، وأحمد البكرى، وسعد عوض سلامة، ورشا البرولسي، وأسامة فايز، ومختار عبدالبصير، وشادى معوض عطية، وعلى عقل ومنى عبدالحميد وسميرة إبراهيم وسعد الباشا وعلى علام فهمى خيرالله، وعلاء شلتوت ومصطفى خشبة وأسامه عبدالحليم، وأشرف غبريال ومحمد الشحات وعبدالله محمد شهبه ومحمد عاشور وحسين القصاص والدكتور عبدالراضى أبوعبيد.

فؤاد ومنصور حسما انتخابات 2015 بالعمرانية

وتنافس في دائرة العمرانية في انتخابات 2015 على مقعديها الفردي 19 مرشحا أبرزهم الدكتور محمد فؤاد والذي كان مرشحا عن حزب الوفد وأحمد حبيب ومحمود عباس وأسماء حكيم وأمير سيد وإيهاب منصور وعبدالله عبد المقصود وحسن مصطفى وعبدالله ربيع عن العربى ووليد زكريا وأحمد عبد الباسط.

وجاءت نتائج المرشحين في الجولة الأولى محمد فؤاد، مرشح الوفد 25500، وإيهاب منصور، مرشح المصري الديمقراطي 18440، واللواء أحمد عبد الباسط "مستقل" 12808، وأسماء عبد الحكيم "مستقل" 12143 وفاز في الإعادة فؤاد ومنصور.

علي ودرويش احتفظ بالمقعدين من بين 21 مرشحا

وتنافس على دائرة الطالبية 21 مرشحا في انتخابات 2015 منهم محمد على وحسين القصاص وعلاء رأفت شلتوت، وخالد عودة، والمهندس إيهاب عبدالله، ومحمد كامل وإبراهيم البرديسى وجمال أبو المكارم وإبراهيم الشيمي، مستقل وسامية أحمد عبد العزيز، وكريمة محمد صيام حسين، وأحمد سميح درويش، وحاتم عصام عبد العزيز.

وجاءت نتائج المرشحين في الجولة الأولى محمد على عبد الحميد 16043 وحسين شحاتة 7416 وعلاء الدين رأفت 7947 وأحمد سميح 9235 وفاز في الإعادة كلا من محمد علي وأحمد سميح "مستقل".

من جانبة قال الدكتور محمد فؤاد، النائب الحالي، في أولى جولاته الانتخابية إنه سيكون هناك الكثير من اللقاءات والمقابلات مع الناس من أهالي حي العمرانية والطالبية بهدف الاستمرار في التواصل وتعريف المواطنين بالأفكار وما تم تقديمه خلال الفصل التشريعى الأول وما يتم التخطيط له خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فؤاد أن اللقاءات التى سيتم تنظيمها بناء على طلبات المواطنين أو التى سيقوم أعضاء الحملة الانتخابية بتجهيزها متاحة للجميع وليست حكرا على أحد مؤكدا حرصه على التواصل والاستماع للجميع.