المهندسين العرب: السودان يحتاج بناء جسور وسدود صغيرة للأنهار الداخلية

طالب اتحاد المهندسين العرب الحكومات العربية والمنظمات الدولية وأحرار العالم، بالتضامن لمساندة السودان في محنته وتقديم المساعدات، خاصة الأجهزة الطبية ومواد بناء والغذاء.

وأعلن الدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، في بيان له أن السودان بحاجة إلى أمور كثيرة لتلافي أخطار الفيضانات مثل بناء الجسور للروافد والأنهار الداخلية وبناء سدود صغيرة وعمل تطهير وتطوير لبعض الأنهار والكثير من البنية التحتية المتعلقة بالأمطار والأنهار.

ضرورة دعم ومساندة السودان بعد تعرضها للفيضان

وقال الحديثي إنه في ظل ما تعانيه البشرية من وباء الكورونا الخطير والذي تم توظيف إيجاد لقاح أو علاج له سياسيا أو اقتصاديا من الدول الكبرى، والضغط الأمريكي على السودان للقيام بالتطبيع مع الكيان الصهيوني يمر السودان وشعبه العزيز بكارثة الفيضانات.

وتابع: "من المعتاد أن يتعرض السودان للفيضانات بشكل متكرر لكن هذا العام تخطت قوتها الحدود الطبيعية، ولم يتعرض السودان لها بهذا الشكل منذ قرن تقريبا، وقد أحدثت آثارا سلبية كبيرة من تجريف للأراضي الزراعية، وتدمير للمحصول الزراعي، ونفوق للحيوانات، وقد يحدث انتشار للأوبئة مثل الملاريا والدوسنتاريا وغيرهما، إضافة إلى وقوع أكثر من مائة حالة وفاة وتشريد مئات الآلاف من المواطنين، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من مائة ألف منزل.

وأشار إلى أن اتحاد المهندسين العرب يعلن تضامنه مع الشعب السوداني ويدعو حكومته التي قامت بحل جميع المنظمات المهنية والشعبية بإجراء الانتخابات لها، لكي يأخذ اتحاد المهندسين السودانيين دوره في المجالات الهندسية كإعادة الإعمار والبنية التحتية، داعيا الحكومات العربية وكل الشرفاء في العالم للوقوف بجانب السودان وتوفير كل ما هو ضروري في المرحلة التي يمر بها من معدات وأجهزة ومواد بناء ومستلزمات طبية وأغذية.

وأضاف الحديثي، "أنه مع الأسف نشاهد ونسمع هذا الصمت العربي غير المبرر، وأن المطلوب من جميع الهيئات الهندسية العربية والمنظمات والاتحادات العربية وغيرها مناشدة حكوماتها للوقوف مع السودان في محنته، داعيا أن يحمي الله السودان وأمتنا العربية".