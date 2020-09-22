توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة

يبدأ غدا الأربعاء فصل الخريف جغرافيًا في مصر، ويستمر لمدة 3 أشهر لينتهي الأحد 20 ديسمبر، ورغم أنّ مناخ فصل الخريف يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة بوجه عام، إلا أنَّه يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد تقرير حالة الطقس على أنحاء الجمهورية خلال الأيام الـ3 أيام المقبلة من الأربعاء 22 سبتمبر إلى الجمعة 25 سبتمبر، ومتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، شديد الحرارة على جنوب الصعيد يومي الأربعاء والجمعة.

أما يوم الخميس فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنّه بالنسبة لفرص سقوط الأمطار، فمتوقع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وذلك يوم الجمعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة

الأربعاء 23 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29

الخميس 24 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28

شمال الصعيد: : درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28

الجمعة 25 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلالسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29