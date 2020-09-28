تعيين إبراهيم عوض سكرتير مساعد محافظة القاهرة

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتولي اللواء ابراهيم عوض، منصب سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة، خلفا للمهندس مصطفى عبد العزيز، سكرتير عام مساعد المحافظة السابق بعد بلوغه سن المعاش.

يذكر أن "عوض" تدرج فى المناصب داخل محافظة القاهرة منذ أكثر من 15 عاما، بداية من شرطة المرافق مرورًا بتولي مدير خدمة المواطنين ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمتحدث باسم المحافظة.

وكان أكد اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، أن خطة المحافظة، تتضمن القضاء على المناطق ذات الخطورة قبل نهاية العام الجاري، ونقل سكانها إلى مشروعات الإسكان في الأسمرات والمحروسة وأهالينا، لتوفير حياة كريمة وسكن آمن للأسر.

وأضاف عوض لـ"الوطن"، أن من المناطق المستهدف نقل سكانها قبل نهاية العام الجاري، أجزاء من "إسطبل عنتر، الجبخانة، عرب الحصن والحرفيين"، حيث تعد تلك المناطق مهددة للحياة، ومن المفترض الانتهاء من إزالتها بعد نقل السكان قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار توجيهات الدولة بنقل سكان العشوائيات لمساكن آدمية، وتوفير حياة كريمة لهم، تمهيدًا لتطوير العشوائيات.

وأشار إلى أنه لا توجد أسرة في العشوائيات الخطرة الجار إزالتها تستحق مسكن، إلا وتم تسليمها وحدة سكنية مجهزة بالكامل، شريطة إثبات المواطن، أنه مقيم فى المنطقة الجاري إزالتها، من وجود فاتورة كهرباء أو مياه أو شهادة ميلاد.

ولفت عوض إلى أنه تم قطع شوط كبير في القضاء على العشوائيات بمحافظة القاهرة، بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية، التي عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى، وفرت آلاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية.

ومن المقرر أن تستكمل العاصمة، تطوير باقي المناطق العشوائية خلال العام الجديد، لتعلن بنهاية العام الجاري خلوها من العشوائيات.

وفي وقت سابق، أكدت محافظة القاهرة، أنه تم الانتهاء من نقل مناطق "الرزاز وشمال الحرفيين ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردى، وتل العقارب بالسيدة زينب، وحكر السكاكينى القديم بالشرابية، وأبو رجيلة بالسلام وعين الحياة وعزبة العرب بغرب مدينة نصر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك أبو السعود، وجزء كبير من عرب اليسار".

أما عن المناطق التى سيتم إخلاؤها خلال عام 2020، هى "حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب".