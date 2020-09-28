حلمي النمنم: الإخوان يحملون عداءً حقيقيا للشعب المصري

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن علاقة جمال عبد الناصر بالإخوان المسلمين حالة مثالية لدراسة تلك الجماعة الإرهابية، التي تهدف لتحقيق مصالحها فقط لا غير دون النظر لأي شيء آخر.

وأضاف "النمنم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الناصر بعد حرب فلسطين شارك في تدريب بعض الفدائيين، وكان على صلة ببعض الإخوان، ولكنه لم يكن منخرطا أو عضوا منتظما في الجماعة مثلما يقول البعض، كان هناك نوع من التعاطف بسبب التعارض مع الاحتلال البريطاني.

وتابع أن تنظيم الضباط الأحرار كان به ثلاثة من التنظيم في جماعة الإخوان، وأرادوا أن ينضم لتنظيم جماعة الإخوان، وعبد الناصر رفض تماما، لأن القضية الوطنية لم تكن واضحة لدى الجماعة، وكان عبد الناصر ورفاقه لديهم هدف واحد تحرير مصر من الاحتلال البريطاني، والجماعة كان هدفها إقامة دولة الخلافة على أي مكان في العالم.

وأشار إلى أن الإخوان لم تلعب دورا في خروج الملك فاروق من مصر، وكل ما قيل أنهم وقفوا لحماية القاهرة من الدبابات البريطانية غير صحيح بالمرة، ولم يكن مقررا أن الدبابات البريطانية ستدخل القاهرة، والرئيس أنور السادات أوضح ذلك من خلال مقالات في الصحف المصرية.

وأوضح أن الإخوان حاولوا تشكيل خلايا لهم داخل الجيش أيام جمال عبد الناصر، وحاولوا اغتيال جمال عبد الناصر، وظلوا ينكرون ذلك إلى أن اعترفوا به في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنهم أقدموا على اغتياله بتعليمات بريطانية ورائها إسرائيل، حيث جاء محاولة اغتيال جمال عبد الناصر تحقيقا لأهداف إسرائيل وبريطانيا في مصر في ذلك التوقيت.

وأردف أن الإخوان يحملون عداءً حقيقيا للشعب المصري، ولا يعرفون الوطن أو الوطنية، ولا يعترفون بأي إنجاز لأي زعيم مصري، ولا أي مرحلة تاريخية لمصر، ويعتقدون من ذلك أنهم سيكونوا زعماء مصر والتاريخ يُكتب باسمهم.