بروتوكول تعاون بين "لغات القاهرة" ونادي القضاة لتنفيذ دورات تدريبية

وقع اليوم الاثنين المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، مذكرة تفاهم مع الدكتورة شاهندا عزت عبد القادر، مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية بما يسهم في تنمية القدرات الشخصية وتنمية الموارد البشرية للقضاة وأسرهم من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والدراسية التي تم الاتفاق عليها.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة إنه في سبيل قيام مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن لرفع المستوى العلمي والقيام بدوره التنويري لجموع قضاة مصر بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية للحصول على الدورات المتخصصة فى اللغات الأجنبية والترجمة والتنمية البشرية والحاسب الآلي للقضاة وأسرهم.

وأوضح أن البروتوكول يشمل تقديم المساعدة اللازمة فى مجال التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل فى كل مجالات اللغات الأجنبية والترجمة والتنمية البشرية والحاسب الآلي للسادة القضاة وأسرهم، وتقديم خدمات الترجمة لرسائل الدكتوراة والماجستير والأبحاث القانونية وإجراء عملية التدقيق اللغوي لها للسادة القضاة وأفراد أسرهم من الدرجة الأولى، و تنظيم دورات تدريبية فى اللغات الأجنبية والترجمة والتنمية البشرية والحاسب الآلي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه يتاح لقضاة مصر وأقاربهم من الدرجة الأولى الالتحاق بتلك الدورات، ويتم ذلك من خلال برنامج تنفيذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين على أن يمنح من يجتاز تلك الدورات شهادة تكون موثقة ومعتمدة من جامعة القاهرة.