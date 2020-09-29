غدا.. فتح تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات حتى 7 أكتوبر بحد أدنى 60%

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الدبلومات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من غد الأربعاء 30 سبتمبر حتى 7 أكتوبر، على أن يكون قبول طلاب دبلوم المدارس الثانوية (التجارية - الصناعية - الزراعية - السياحة والفنادق)، بمجموع 60% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى بمجموع 60% فأكثر ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75% فأكثر، مشيرة إلى أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

"التعليم العالي": 9200 طالب سجلوا في الشهادات المعادلة

وقالت الوزارة، إن الطلاب سيقومون بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السرى من خلال موقع التنسيق الإلكترونى

www.tansik.Egypt.gov.eg،

وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان، مع التأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة خلال أعمال المرحلة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يومياً خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهى إدخال أو تعديل الرغبات فى الساعة السابعة مساء يوم 7 أكتوبر.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، أمس، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات بلغ 9200 طالب وطالبة للعام الجامعى 2020/2021.

وأكد «عطا»، أنه يتعين على الطالب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولى أمره من البلد الحاصل منه على الشهادة الثانوية خارج مصر خلال مدة الدراسة التى تمنح الشهادة الثانوية على أساسها، ويحسب منها المجموع الاعتبارى للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة.