خاص.. طبيب كفر الشيخ: الناس طالبتني بالترشح لمجلس النواب ولبيت طلبهم

بالتزامن مع إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2020 والتي تضمنت اسم الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم في مايو الماضي، بدأ الطبيب في الترتيب للمرحلة المقبلة.

واجتمع الطبيب "قنيبر" مساء أمس مع شباب عائلته بمركزي الرياض وكفر الشيخ، لبدء حملته الانتخابية عقب تشكيلها، والتي تضم الشباب المحبين وبعض زملائه الأطباء.

ويترشح "قنيبر" على الدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، التي تضم مركزي "الرياض وسيدي سالم"، حيث يتنافس عليها 24 مرشحاً على مقعدين، ويعتمد الطبيب على رصيده من حب الناس والذي ظهر بعد إصابته.

وأكد سامي لـ"الوطن"، أنه يعتمد ويراهن على الشباب المحب وشكل حملته الانتخابية بشكل مبدئي معظمها من الشباب المخلص، بينما سيبدأ جولاته الانتخابية بقرى الرياض وسيدي سالم قريبا: "أنا براهن على الشباب وحب الناس، ونفسي زى ما حسيت أني قدوة لناس كتير، أمثل الناس في البرلمان، واتمنى أكون خادم ليهم".

وتابع الطبيب: "هبقى صوت الشباب والمحتاجين والغلابة، أنا نفسي أرد لكل محبيني الجميل، في محنتي شوفت حب لا يتخيله أحد، من مصر وبرا مصر فنفسي أرد جزء من الحب ده للناس إني أكون صوتهم وأنال ثقتهم ودعمهم لتلبية مطالبهم، الناس طالبتني أترشح ولبيت طلبهم، وأتمنى أنال ثقتهم".

أشار الدكتور محمود سامي، إلى أنه سيبدأ جولاته الانتخابية برفقة الشباب، "أنا أؤمن أن الشباب عصب هذه الأمة، وكفاية اهتمام الريس بيهم، وتمثيلهم في كل المحافل، بقولهم قدامكم فرصة كبيرة أنكم تقدروا تخدموا بلدكم في أى موقع موجودين فيه، وأنا بتمنى انال ثقتكم ودعمكم، عندي يقين بأننا هنحقق المستحيل لو إيدينا في إيد بعض، علشان كده توكلت على الله واعتمدت على حبكم".