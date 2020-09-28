مصرع شخص وإصابة محامٍ في انفجار أسطوانة غاز بطوخ

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، في انفجار أسطوانة غاز بشارع محمد نجيب بطوخ محافظة القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بعرض جثة المتوفي على الطب الشرعي، وبيان سبب الوفاة، وانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الواقعة وملابساتها والتصريح بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله وإجراء معاينة لمكان الحادث.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ بانفجار اسطوانة غاز بشارع محمد نجيب بطوخ.

انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث، وتبين إصابة "و. ع." 42 عاما، محام حر، ووفاة "ع. س. ع." 35 عاما.

وبإخطار نقطة إسعاف طوخ تم الدفع بسيارتي إسعاف، وجرى نقل حالة الوفاة إلى مشرحة طوخ، ونقل حالة الإصابة إلى مستشفى طوخ المركزى، وتم تحويله إلى مستشفى بنها الجامعي.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد نجاح قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق نشب بمنزل من الطوب الأبيض بقرية عزبة عبد المجيد نصير التابعة لمركز ومدينة بنها أسفر عن وفاة فتاة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمنزل من الطوب الأبيض ومعرش بالبوص وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين وفاة فتاة "أ ش" 19 عامًا نتيجة الحريق وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق نشب نتيجة تسرب غاز من أنبوبة بوتاجاز بالمطبخ وعند قيام الفتاة بإشعال النار انفجرت الأنبوبة وتسببت فى حريق المنزل ووفاة الفتاة على الفور.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.