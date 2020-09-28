خبير: الشعب المصري أعطى هزيمة ساحقة لإعلام الإخوان

قال ماهر فرغلي، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إنه تابع بقوة الهزيمة الساحقة لإعلام تنظيم الإخوان الإرهابي أمام وعي الشعب المصري، الذي رفض النزول للتظاهرات في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن إعلام التنظيم الإخوان، إعلام فاسد وكاذب ومضلل، ويحاول إفساد الدول العربية، والشعب المصري بالأخص.

وأضاف "فرغلي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن العاملين في قناة الجزيرة، يمتلكون عددا من الشركات التي تمتلك قنوات إعلامية أخرى، وهي المتهم الأول في حملات التضليل، وتسير على نهج "كبر الكدبة الصغيرة، واكذب واكذب حتى يصدقك الناس".

وأردف أن الجزيرة تفتقد للمهنية، وأخلاق الإعلام بشكل كبير، وتعمل على إثارة الفتنة والكذب وتكبير الأمور بشكل كبير، والابتعاد عن تقديم معلومات حقيقية، وإجراء تعديلات على الفيديوهات.

وأشار إلى أن إعلاميي الإخوان، فاسدون وممولون من أجل تنفيذ أجندة ضد مصر بشكل كبير، متعجبا من أنه لا يوجد نسخة فارسية من قناة الجزيرة لتغطية الأحداث المشتعلة في إيران، ولكن هدفها الدائم هو تفتيت الدول العربية من خلال بث الشائعات والأكاذيب المختلفة التي تقوم بها، من أجل أن تصبح كل الدول العربية مثل قطر دولة صغيرة ووضيعة.

وأوضح أن الجزيرة تعلم أن مصر هي قلب الأمة العربية، والجائزة الكبرى بالنسبة لهم، ويعلم أنه إذا حاصر مصر، وأضعف مصر سيحقق أهدافًا كبيرة جدا في الدول العربية كلها.