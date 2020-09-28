نجل عبدالناصر: الرئيس أوفى بوعده في استكمال مسيرة بناء عصر والدي

قال المهندس عبدالحكيم عبدالناصر نجل جمال عبدالناصر، إنه شعر أن جميع أفراد الشعب المصري، كانوا أبناءً لجمال عبد الناصر، بعدما رفعوا صوره في تظاهراته ضد جماعة الإخوان الإرهابية، في عام 2013.

وأضاف عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "الرئيس عبدالفتاح السيسي قال لي أول مرة قابلته فيها، إنه جاي يوصل ما انقطع منذ 40 سنة، وهي خطة التنمية الطموحة اللي كانت موجودة في فترة حكم جمال عبدالناصر".

وتابع: "الرئيس أوفى بما وعد، وما حدث في 6 أعوام من عهده، كان سيستغرق 100 عامًا، لو تم خلال الإدارات التي حكمت مصر طيلة الأربعين عامًا الماضية، أتمنى من الله، أن ينصر الرئيس وجيش مصر، لأنه جيش الشعب المصري الذي انتصر في حرب أكتوبر".

وأردف، أنه توقع التخلص من المعزول مرسي في اليوم التالي مباشرة لثورة 30 يونيو، حتى أنه أصر على تسميته بالرئيس السابق في لقاء تلفزيوني في أول يوليو: "الشعب المصري نزل وعمل ثورة، والرئيس عبدالفتاح السيسي انحاز للشعب المصري، ولما الإخوان بيشوفوا صورة عبدالناصر بيركبهم 100 عفريت، عاوزين الخراب والدمار لمصر".

وأوضح، أنهم هاجموا والده بسبب بناء السد العالي، لكن هذه الأيام، أثبتت أنه حمى مصر من الفيضانات، وأمن احتياجات مصر المائية: "السد الإثيوبي مؤامرة، لأن إثيوبيا لديها أنهار كثيرة، فلماذا بنت على نهر النيل خصوصًا؟!".