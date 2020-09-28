نصر محروس: بهاء سلطان معطلني.. واتفاقي معه ليس احتكارا

قال المنتج نصر محروس، إن البعض يشير إلى أن خلافه مع المطرب بهاء سلطان أطول أزمة يشهدها الوسط الفني في مصر، ولكن أطول أزمة بالفعل كانت بين كوكب الشرق أم كلثوم وزكريا أحمد، حيث استمر الخلاف بينهما 18 عاما بينما خلافه مع "سلطان" استمر 4 أو 5 سنوات فقط وليس كما يردد البعض 10 سنوات.

وأضاف "محروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه لا يوجد أغنية لبهاء سلطان إلا ودخلت قلوب الناس و"كسرت الدنيا"، متابعا: "هو اللي معطلني ومعطل نفسه".

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن عدد الأغاني بينهما يكون أكبر من هذا إذا لم تحدث الخلافات، وأن يكون مستواهما المادي والفني غير ذلك، ولا يوجد شيء يسمى عقد احتكار، والعقد المبرم بينه وبين الفنان يكون عقد اتفاق، يكون فيه إنتاج وتوزيع وبيع وتداول ومحتوى موسيقي وفني.

وتابع: "هل محمد صلاح ينفع يروح يلعب في نادي غير ليفربول عشان يجاملهم؟ أيا كان فيه التزام في العقود، ودي مسمهاش عقود احتكار".