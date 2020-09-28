رئيس "الأرصاد" السابق: السيسي أول رئيس يولي اهتماما كبيرا بالهيئة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن فصل الخريف يختلف في بدايته عن نهايته بانخفاض درجات الحرارة، موضحًا في الوقت ذاته أن الهيئة تمتلك أحدث الأجهزة على مستوى العالم.

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره في برنامج "راي عام"، على شاشة "تن"، أنه يتم المتابعة أول بأول ويتم الآن تركيب ردار للطقس بالتعاون مع القوات المسلحة، وسيعتبر هذا الردار ثورة في فصل الخريف وعالم السيول.

ووجه رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير هيئة الأرصاد الجوية، باعتماد مبلغ 182 مليون جنيه، مؤكداً أنه أول رئيس جمهورية أولى اهتماما كبيرا بهيئة الأرصاد.

وأوضح أن أجمل فصول السنة هو فصل الخريف وليس فصل الربيع، خاصة من الناحية المناخية، ودرجات الحرارة به معقولة جدا، مؤكدًا ان ارتفاع نسب الرطوبة هي التي تشعرنا بحرارة الطقس

وأشار إلى أن السيول في مصر خريفية وليست شتوية، وتصدر الهيئة إنذارا لجميع المحافظات القريبة من الجبال لنزول الأمطار والسيول، وأن هناك تنسيق مع وزارة الري ويمتد لأزمنة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري الحالي كان يتدرب في هيئة الأرصاد في فترة الشباب.

وتابع: "فصل الخريف دائما ينقسم لجزئين الأول هو الأمطار والسيول، والآخر هو أن النصف الثاني منه يشبه فصل الشتاء".