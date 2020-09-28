رئيس "الأرصاد" السابق: السيسي أول رئيس يولي اهتماما كبيرا بالهيئة

رئيس "الأرصاد" السابق: السيسي أول رئيس يولي اهتماما كبيرا بالهيئة
كتب:
محمود البدوي
11:21 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
الدكتور أحمد عبد العال .. رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن فصل الخريف يختلف في بدايته عن نهايته بانخفاض درجات الحرارة، موضحًا في الوقت ذاته أن الهيئة تمتلك أحدث الأجهزة على مستوى العالم.
وأضاف "عبد العال"، خلال حواره في برنامج "راي عام"، على شاشة "تن"، أنه يتم المتابعة أول بأول ويتم الآن تركيب ردار للطقس بالتعاون مع القوات المسلحة، وسيعتبر هذا الردار ثورة في فصل الخريف وعالم السيول.
ووجه رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير هيئة الأرصاد الجوية، باعتماد مبلغ 182 مليون جنيه، مؤكداً أنه أول رئيس جمهورية أولى اهتماما كبيرا بهيئة الأرصاد.
وأوضح أن أجمل فصول السنة هو فصل الخريف وليس فصل الربيع، خاصة من الناحية المناخية، ودرجات الحرارة به معقولة جدا، مؤكدًا ان ارتفاع نسب الرطوبة هي التي تشعرنا بحرارة الطقس
وأشار إلى أن السيول في مصر خريفية وليست شتوية، وتصدر الهيئة إنذارا لجميع المحافظات القريبة من الجبال لنزول الأمطار والسيول، وأن هناك تنسيق مع وزارة الري ويمتد لأزمنة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري الحالي كان يتدرب في هيئة الأرصاد في فترة الشباب.
وتابع: "فصل الخريف دائما ينقسم لجزئين الأول هو الأمطار والسيول، والآخر هو أن النصف الثاني منه يشبه فصل الشتاء".