رئيس "قناة السويس": تدشين القاطرة "جاد الله" بقوة شد 70 طنا

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تعكف حالياً على تطبيق خطة متكاملة لتطوير خدماتها اللوجيستية والبحرية المقدمة للسفن العابرة، فى إطار دعم مواردها وتعزيز تنافسيتها، والحفاظ على مكانتها الرائدة ضمن استراتيجية الهيئة 2023.

وأضاف «ربيع» أثناء احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين القاطرة، لطفى جاد الله، بقوة شد 70 طناً، بحضور قائد القاعدة البحرية بالمحافظة، واللواء عادل غضبان، محافظ الإقليم، أن الهيئة نجحت فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا بمرونة وحرفية، ما كان له بالغ الأثر فى استقرار معدلات أعداد وحمولات السفن العابرة، لا سيما فى النصف الثانى من العام الجارى مع اتجاه غالبية دول العالم إلى الفتح التدريجى، وهو ما انعكس على تحقيق نمو تدريجى فى أعداد وحمولات السفن فى الربع الثالث 2020 فى الفترة من (يوليو إلى سبتمبر)، وأشار «ربيع» إلى أن الإحصائيات أكدت ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال يوليو من 1424 إلى 1512 سفينة خلال أغسطس لتصل إلى 1542 سفينة خلال سبتمبر الجارى، كما زادت الحمولات العابرة للقناة من 89.4 مليون طن، خلال شهر يوليو إلى 95.1 مليون طن خلال أغسطس، لتصل إلى 95.9 خلال سبتمبر.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن تطوير الأسطول البحرى للقناة يتصدر أولويات العمل بالهيئة فى الآونة الأخيرة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجى المتسارع فى مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة، وتلبية الحاجة لتدعيم الأسطول البحرى بالهيئة بوحدات جديدة، مشيراً إلى أن القاطرة الجديدة، لطفى جاد الله، هى الثانية التى تبنيها الهيئة لصالح القوات البحرية وسيطلق عليها اسم أحد أبطالها تقديراً وعرفاناً.