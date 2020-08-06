ناجي: قناة السويس الجديدة أدت لتسهيل حركة السفن وتقليل مدة الرحلة

قال القبطان نادر ناجي، مرشد رئيسي ومساعد قائد ميناء الإسماعيلية، إن وظيفة المرشد هي عبارة عن خبرة تراكمية "كل ما المرشد قدم كل ما خبرته زادت" فوظيفته يقوم بتوجيه قبطان المركب خلال القناة بخبرته، لافتا إلى أن المرشد عبارة عن استشاري بالنسبة للقبطان ولكن في المواقف الحرجة يتدخل ويتخذ هو القرارات لأن خبرته تكون أعلى كثيرا بالنسبة للمكان.

وأضاف ناجي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مرشد القناة تكون مهمته الأساسية هي تأمين الملاحة في القناة.

وتابع، أن هناك الكثير من الأشياء اختلفت بعد افتتاح قناة السويس الجديدة منها أن القوافل الخاصة بالمراكب انتظمت، والمركب تستطيع أن تدخل وتخرج في نفس اليوم، في حين أنه كان قبل ذلك يمكث لحوالي 20 ساعة، الانتظار في البحيرة كان لمدة طويلة ولكن اليوم جميع المراكب الكبيرة تمر مرة واحدة.

واستكمل، أن قناة السويس الجديدة كانت هدية للجميع من حيث عمل عدد رحلات أكثر وتسهيل حركة السفن وتقليل مدة الرحلة.