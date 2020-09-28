محمد رمضان: أنا نمبر 1 في الدراما واليوتيوب.. وأفلامي القادمة عالمية

أكد الفنان محمد رمضان، أنه يرى في نفسه أنه رقم 1 في الدراما، من خلال الأرقام التي تظهرها نسب المشاهدة وتفاعل المشاهدين معها، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن قناته على يويتوب التي حققت 300 مليار و400 مليون مشاهدة في فترة قليلة أنها "نمبر 1".

وأضاف "رمضان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" من داخل قصر البارون، أن توثيق نجاحه والتسويق لنفسه لا يحزن أي شخص، وهذا شيء هو حر فيه، ويحب أن يسوق لنفسه بالحقائق وبالنجاحات التي حققها، وهذا أمر طبيعي وحق له.

وتابع أن أفلامه القادمة عالمية، ولا تُصنف أنها محلية، وسيشارك فيها أسماء كبيرة من الفنانين في مصر، مع مشاركة فنانين أجانب في الفترة المقبلة، مثلما حدث في أغنيته الأخيرة "يا حبيبي" مع الفنان ميتري جيمس، وهو أشهر مغن في فرنسا في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن فكرة الأغنية مع ميتري جيمس جاءت بعد حصوله على جائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا، وكانت هي سبب مشاركتي في أغنية مع ميرتي جيمس، حيث كان مرشح معه للفوز بالجائزة، ومن ثم بعدها تواصل معه وكيل أعماله من أجل عمل أغنية ثنائية سويا، مشددا على أنه لم يحصل منه على أي مقابل مادي أو العكس، وهو أنتج الأغنية، وقمت أنا بإنتاج الكليب نفسه.

وواصل: "أن أظهر مقتنياتي للجمهور، هي علاقة بين الفنان وجمهوره، في فنان عاوز جمهوره يقدم فن فقط، وفي واحد زيي بيتعامل مع الجمهور على أنه عيلته، وبيشارك معاهم كل حاجة، ومن حق كل مواطن يتابع محمد رمضان أو لا، وعبد الحليم حافظ دخل الناس أوضة نومه، ومكنش مطالب بده أو معرفة أنه تربى في ملجأ وده شيء لا يحزن أي شيء".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، المشاركة في مسلسل "البرنس" والذي عُرض في موسم السباق الرمضاني الماضي، والذي حقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، والوطن العربي، في واحد من أفضل المسلسلات لـ"رمضان" مؤخرا، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من المشاهدين، والتي شارك فيه برفقة كوكبة من النجوم منهم أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، ومحمد علاء.