فحص 13608 سيدات ضمن مبادرة "صحة المرأة" بجنوب سيناء

قامت الفرق الطبية بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن محافظة جنوب سيناء، بالفحص الطبي الشامل على 13 ألف و608 سيدات، للكشف المبكر عن أورام الثدي، منذ انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بجنوب سيناء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، الدكتور أيمن رخا، أن المبادرة انطلقت لتوقيع الكشف والفحص الطبي عن الأمراض غير السارية، ومنها الضغط والسكر والسمنة، وأمراض القلب وهشاشة العظام.

وقال إن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تهدف أيضاً للكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدي، وتقديم العلاج اللازم بالمجان، وكذلك تكثيف الجهود التوعوية للإناث والسيدات من سن 18 سنة فما فوق، للوقاية من كافة الأمراض، وحث السيدات على المشاركة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية .

وأكد وكيل الوزارة على تواصل أعمال الحملة القومية لدعم صحة المرأة بكافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة على مستوى المحافظة، من خلال أطقم طبية مدربة من العناصر النسائية، وصرف العلاج بالمجان .