وزيرة الصحة تستعرض 3 أنواع للقاحات خاصة بـ كورونا: بيحفزوا المناعة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك ثلاثة أنواع من اللقاحات فيما يخص فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فاللقاح الأول يكمن في حقن المتطوع بفيروس حي بعد إضعافه، حيث تم إجراء عمليات عديدة على فيروس كورونا حتى يُصبح ضعيفا، كي يؤثر على جهاز المناعة ويحفز مناعة الإنسان على صده.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن اللقاح الثاني يكمن في حقن المتطوع بفيروس ولكن ليس نشطا، وهذا ما أخذته اليوم، بينما اللقاح الثالث يكمن في حقن جسم الإنسان بجزء من الجينيات الخاصة بالفيروس وليس حقن الجسم بالفيروس ككل.

وتابعت: "كلهم يؤدي إلى تحفيز جهاز المناعة ، وعمل ما يسمى مناعة مكتسبة"، مناشدة الشعب المصري بضرورة التطوع والمشاركة في الأبحاث الإكلينيكة لأخذ اللقاح من أجل التأكد من فعاليته قبل تصنيعه، موضحة في الوقت ذاته أن اللقاح آمن للغاية.