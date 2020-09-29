في 3 ساعات فقط.. كيف تستخرج بطاقة رقم قومي من السجل المدني؟

بطاقة الرقم القومي هي الهوية الوطنية التي تحدد تواجد الشخص في المجتمع، ولا يتم إجراء أي معاملة حكومية بدونها، ويلزم القانون الأشخاص البالغين باستخراج البطاقة كل 6 سنوات، لكن بسبب المعاملات فإن الكثيرين يرغبون في استخراج الهوية في أسرع وقت.

وتقدم وزارة الداخلية متمثلة في السجل المدني إمكانية استخراج البطاقة إما خلال 15 يوما من خلال شراء استمارة عادية، أو خلال 3 أيام من استمارة مستعجلة، وأخرى خلال ساعات ويطلق عليها VIP.

تستعرض "الوطن" خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل المدني خلال 3 ساعات بنظام الــ VIP

استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعات

وتيسيرا على المواطنين، يقدم السجل المدني إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعات، من خلال شراء استمارة VIP، وهي مرتفعة السعر قليلًا حيث يصل سعرها إلى 170 جنيها للاستمارة، ويمكن الحصول على البطاقة خلال أقل من 3 ساعات.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي (سواء العادية 45 جنيهًا، المستعجلة 120 جنيهًا، الـ VIP 170 جنيهًا)

بطاقة تحقيق شخصية / جواز سفر لإثبات شخصية المواطن.

صورة شهادة ميلاد إلكترونية (ضوئية)

وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط.

اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، "يطلع الموظف على الأصلي" لإثبات المؤهل الدراسي.

في حالة طلب تغيير محل الإقامة، فيجب أن يكون بموجب عقد موثق في الشهر العقاري، أو إيصال غاز أو تليفون.