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عاجل.. مصرع 5 وإصابة 3 اختناقا في بالوعة بالبحيرة: سقطوا واحدا تلو الآخر

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إبراهيم الديهي
02:27 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين في واقعة اختناق عدد من العاملين في بالوعة صرف صحي في مجزر خاص بمصنع تابع إداريا لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وأكد محمد ناصر المحامي أحد شهود العيان في الواقعة، أن بالوعة صرف صحي داخل المجزر تعطلت وانسدت فاضطر أحد العاملين إلى النزول إليها لتسليكها دون وجود أي إجراءات احترازية للحفاظ على العمال، موضحا أن العامل توفي مختنقا ونزل آخرون تباعا ولقي 5 مصرعهم خنقا أيضا وأصيب 3 آخرين.

وأضاف "ناصر" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن 3 من الجثث تم نقلها إلى مستشفى السادات العام، كما نقل باقي الوفيات والإصابات إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون، مؤكدا أن الحالات المصابة حالتهم الصحية خطيرة.

وتابع، أن الواقعة تم تسجيل محضر أحوال بها في مستشفى السادات العام ثم نقل المحضر إلى مركز شرطة بدر لوقوع الحادث في نطاق المركز، متوقعا أن المواد الكيميائية داخل البالوعة من الممكن أن تكون السلب وراء الاختناق.

وأوضح مصدر أمني أن الحادث وقع خارج حدود مركز شركة السادات وفي نطاق مركز بدر، مضيفا أن تحرير المحضر في مستشفى السادات العام إجراء روتيني لاستقبال جثث في حادث وهو أمر قانوني.

وحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة. 

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