اجتماعات مكثفة لـ"صحة المنوفية" لمتابعة سير العمل وحل المشكلات

عقد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عددا من الاجتماعات مع عدد القيادات في الإدارات المختلفة، حيث عقد اجتماعا مع إدارة الشؤون القانونية بالمديرية بحضور السباعي المنوفي.

وفي بداية الاجتماع، تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة الشؤون القانونية لما تبذله من مجهودات متميزة في تطبيق الإجراءات القانونية من أجل تحقيق العدالة.

كما عقد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا مع مديري إدارات الشؤون المالية والإدارية وشؤون العاملين والشؤون المالية والشؤون الإدارية، وتقدم بالشكر والثناء على الدور القوي الذي قامت به جميع الإدارات على حدة في الفترة السابقة في مواجهة فيروس كورونا بالمنوفية، وأكد أهمية كل إدارة على حدة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتم مناقشة آليات العمل من حيث برمجيات وميكنة المرتبات وضع تحديثات لها أولا بأول وذلك سواء بالمديرية أو بالمنشآت الصحية.

وناقش وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مع إدارة العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتورة شيرين مسعدؤ انضباط العمل بإدارة العلاج الحر خلال مرحلة مكافحة فيروس كورونا وأثناء الاجتماع "جوده"، علي ضرورة المتابعة الإيجابية علي المستشفيات الخاصة بشكل دوري من فريق العلاج الحر وتكثيف خطة المرور علي المستشفيات الخاصة والمراكز والمنشآت الصحية من أجل المتابعة المستمرة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وفي إجتماع موسع مع إدارة الطب الوقائي، تقدم "جوده" بالشكر للإدارة علي المجهود الرائع في مواجهة فيروس كورونا وأتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والإعتماد علي الوعي الكامل بأهمية الطب الوقائي وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وأكد سيادته علي أهمية الترابط بين الطب الوقائي والرعاية الأساسية نظرا لأهمية التنسيق بينهما .

وأكد وكيل الوزارة ضرورة قيام إدارة الأغذية التابعة لإدارة الطب الوقائي بتكثيف الجهود المبذولة لمتابعة المحلات التجارية والمصانع والمرور الدائم عليها من أجل سلامة المواطنين و التأكيد علي وجود وتوافر جميع الطعوم والأمصال الخاصة بلدغ الثعابين والكلاب والعقارب بالمستشفيات و توفير الكمامات لإدارة صحة البيئة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا .

وفي آخر اللقاءات، عقد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إجتماعا مع مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية وفريق العمل بالإدارة من أجل الاطمئنان على سير العمل بالإدارة وأكد سيادته علي أن إدارة التفتيش المالي والإداري هي بمثابة سيف ودرع للمنظومة الصحية بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية حيث أنها جزء لا يتجزأ من فريق القطاع الصحي والفريق الطبي، كما أكد علي ضرورة الانضباط الإداري حيث أنه له دور فعال في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضي والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمنوفية .