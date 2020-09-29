خلال أغسطس 2020: مبيعات السيارات ترتفع بنسبة 41.5% مقارنة بعام 2019

مازال ارتفاع معدل مبعيات السيارات يرتفع وتيرة تلو الأخرى كل شهر بداية من العام الجاري مقارنة بشهور العام الماضي 2019؛ وحسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات "أميك" عن شهر أغسطس 2020 والذي وصلت مبيعاته إلى 20770 مركبة، مقارنة بمبيعات أغسطس 2019 والتي وصلت إلى 14675 مركبة لترتفع النسبة بمعدل 41.5% .

وأوضح التقرير، أرتفاع في مبيعات السيارات (الملاكي) بنسبة 48% خلال أغسطس 2020 يمبيعات 15929 سيارة، مقارنة بمبيعات (الملاكي) في اغسطس 2019 والتي وصلت إلى 10728 سيارة؛ فيما أرتفع معدل مبيعات مركبات (الأوتوبيس) بنسبة 11.1% خلال أغسطس 2020 بمبيعات 1628 مركبة، مقارنة بمبيعات أغسطس 2019 والتي وصلت إلى 1465 مركبة .

وخلال التقرير، أرتفع معدل مبيعات الشاحنات نسبة 29.5% خلال أغسطس 2020 بمبيعات 3213 مركبة، مقارنة بمبيعات اغسطس 2019 والتي وصلت إلى 2482 مركبة .