الشتاء قادم.. المصريون على موعد مع أمطار وسيول وتوقعات بزيادة حالات كورونا

30 يومًا تفصل المصريون عن طقوس فصل الشتاء الذي يتميز بالبرودة والأمطار والسيول، إضافة إلى أن الشتاء هذا العام يأتي لأول مرة مع وجود فيروس كورونا الذي قضى على أكثر من مليون شخص في العالم.

"الوطن" ترصد ما ينتظره المصريون بعد 30 يومًا كما يلي:

الأمطار:

يتميز فصل الشتاء بالأمطار التي تسقط على أغلب الأنحاء في مصر والتي قد تشكل أحيانًا عائقًا أمام الحركة وقد تتسبب في وقوع بعض الحوادث.

وتسقط على مصر الأمطار طوال فصل الشتاء وتمر على مصر عدد من النوات الممطرة وهي أنواء رأس السنة وأنواء الفيضة الكبيرة وأنواء الغطاس وأنواء الكرم وأنواء الشمس وأنواء السلوم وأنواء الحسوم ورياح الصليبة وأنواء باقي المكنسة وأنواء الفيضة الصغيرة وأنواء عيد الميلاد حسبما ذكر موقع قطاع النقل البحري بوزارة النقل.

وتعمل أجهزة الدولة حاليًا على الاستعداد لموسم الأمطار وصيانة الآلات والمعدات المستخدمة في جمع مياة الامطار وتسليك وتنظيف شبكات الصرف الصحي استعدادًا لاستقبال كميات الأمطار.

السيول:

تشهد المناطق الجبلية خاصة منطقة سلسلة جبال البحر الأحمر أمطار غزيرة تتجمع على قمم الجبال، ثم تنزل بغزارة لتكون السيول التي قد تسبب إغلاق الطرق وقطعها أحيانًا، وقد تسبب أيضًا خسائر في الأرواح والممتلكات.

وشيدت الدولة مشروعات قومية كبرى بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة مليار جنيه لمجابهة مياه السيول والأمطار وذلك لمنع كارثة السيول التي اجتاحت مدينة رأس غارب وخلفت وراءها خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح وذلك منذ أربع سنوات وبالتحديد في شهر أكتوبر من عام 2016.

سدود وبحيرات تكلفت مليار جنيه لمجابهة السيول لمنع تكرار كارثة رأس غارب

أول شتاء مع فيروس كورونا:

يعتبر الشتاء القادم على الأبواب هو أول شتاء في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وأكّدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن ما يتردد حول زيادة الإصابات بفيروس كورونا في فصلي الخريف والشتاء توقع علمي وبُني على دلائل.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنَّ هناك تخوفا حول العالم من زيادة إصابات فيروس كورونا في فصلي الخريف والشتاء، حيث يزيد في هذين الفصلين الإنفلونزا الموسمية، "ممكن أي حد يجيله إنفلونزا عادية يفتكرها كورونا".

وتابعت: "لازم نتأكّد ونطمن المصاب بالإنفلونزا بأنه ليس لديه كورونا من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين"، كما نصحت بعض الفئات بأخذ التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية مثل من يعاني من أمراض مزمنة أو أمراض تقلل المناعة أو فشل كلوي لا قدر الله أو أورام، موضحة أنَّ ما يتردد حول زيادة إصابات كورونا في فصلي الخريف والشتاء توقع علمي وبُني على دلائل.

وطالبت "زايد"، المواطنين باتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية خاصة في الفترة المقبلة نتيجة انخفاض درجة الحرارة، ودخول موسم الإنفلونزا.

وتابعت: "عاوزين مناعتنا تبقى أحسن، وبلاش استهتار بالإجراءات، ويا ريت الناس متخرجش من البيوت كتير في الشتاء وعدم التواجد في الأماكن المغلقة، لأن الشتاء معروف ومحبب عند الناس أنهم يقعدوا في أماكن مغلقة، ولو خرجت لازم تخرج بكمامة".