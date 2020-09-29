وزيرة الصحة تطالب المواطنين بعدم الخروج من المنزل كثيرا في الشتاء بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن النظام الصحي في مصر يستعد لمواجهة أي نوع من الزيادات في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويتم النهوض به بشكل دقيق وثبات من أجل الاستجابة لأي متغيرات، فضلًا عن مراجعة ما يحدث في العالم ونأخذ منه درسًا.

وطالبت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، المواطنين باتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية خاصة في الفترة المقبلة نتيجة انخفاض درجة الحرارة، ودخول موسم الإنفلونزا.

وتابعت: "عاوزين مناعتنا تبقى أحسن، وبلاش استهتار بالإجراءات، ويا ريت الناس متخرجش من البيوت كتير في الشتاء وعدم التواجد في الأماكن المغلقة، لأن الشتاء معروف ومحبب عند الناس أنهم يقعدوا في أماكن مغلقة، ولو خرجت لازم تخرج بكمامة".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.