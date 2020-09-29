وزيرة الصحة: زيادة إصابات كورونا في الشتاء توقع علمي مبنى على دلائل

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المغلقة، والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة حال التواجد في هذه الأماكن، فارتداء الماسك وحده لا يكفي، ومن الأفضل التواجد في الأماكن المفتوحة والمكشوفة، كما أن ما يتردد حول زيادة إصابات كورونا في فصلي الخريف والشتاء توقع علمي وبُني على دلائل.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن هناك تخوفا حول العالم من زيادة إصابات فيروس كورونا في فصلي الخريف والشتاء، حيث يزيد في هذين الفصلين الإنفلونزا الموسمية، "ممكن أي حد يجيله إنفلونزا عادية يفتكرها كورونا".

وتابعت: "لازم نتأكد ونطمن المصاب بالإنفلونزا بأنه ليس لديه كورونا من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه يجب على بعض الفئات أخذ التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية مثل من يعاني من أمراض مزمنة أو أمراض تقلل المناعة أو فشل كلوي لا قدر الله أو أورام، موضحة أن ما يتردد حول زيادة إصابات كورونا في فصلي الخريف والشتاء توقع علمي وبُني على دلائل.