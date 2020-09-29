نقل الفدائي "قناوي" للمستشفى بعد تدخل محافظ السويس

نقل، اليوم، بطل المقاومة الشعبية بالسويس في حرب أكتوبر 1973، الفدائي عبدالمنعم قناوي الملقب بـ"صقر المقاومة" إلى مستشفى كوبري القبة للعلاج.

كان محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، تدخل لنقل بطل المقاومة للعلاج بعد علمه بمرض الفدائي عبدالمنعم قناوي.

وأكد محافظ السويس عبدالمجيد صقر، أنه يتابع جميع خطوات علاج بطل المقاومة، لافتا إلى أنه في اتصال مستمر مع أسرة البطل.

وكان قناوي أحد الأبطال الفدائيين الذين أدوا دورا مهما في فترة حرب الاستنزاف وأثناء حرب أكتوبر، إذ شارك في تنفيذ عدة عمليات فدائية وعسكرية أبرزها عملية "وضح النهار"، والتي شارك فيها 16 فدائيًا، وهو أحد اثنين مد الله في عمرهما بينما انتقل زملائهما إلى جوار ربهم.

وهو أحد إبطال منظمة سيناء العربية، من مواليد السويس يوم 21 فبراير 1945، وكان لسنوات طويلة بطلاً في الدراجات والرماية، خاصة طوال سنوات الدراسة، وحصل على العديد من البطولات.

كما يعد أحد أبرز الرادارات البشرية التي زرعتها المخابرات الحربية إبان حرب أكتوبر، لرصد واستطلاع تحركات العدو داخل أرض سيناء.