وزيرة التضامن تطلق برنامجي "فرصة" و"وعي" في أسيوط اليوم

تبدأ الدكتورة نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، زيارة إلى محافظة أسيوط، لتفقد عدد من المشروعات الاجتماعية ودور الرعاية ومركز التأهيل الشامل، وإطلاق برنامجي "فرصة ووعي".

وأوضح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنّ الوزيرة ستبدأ زيارتها للمحافظة بتفقد المركز الشامل لتأهيل البنين بمركز الفتح، ثم زيارة مركز الشامل لتأهيل الفتيات، ووحدة الناصرية ومؤسسة أطفال بلا مأوي وعيادة تنظيم الأسرة ومتابعة برنامج "2 كفاية".

وأضاف محافظ أسيوط، أنّ الزيارة تتضمن عقد لقاء جماهيري بديوان عام محافظة أسيوط، لإطلاق وحدة التدريب والتوظيف ببرنامج "فرصة" وإطلاق برنامج "وعي".

يذكر أنّ برنامج "فرصة"، أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي والشباب، إذ يقدم برنامج تكافل إعانات مشروطة لنحو 8 ملايين مواطن، ويستهدف القادرين على العمل منهم، بتمكين هذه الفئة اقتصاديا والتحول نحو الاستقلالية المالية، من خلال إتاحة مجموعة خدمات متكاملة تركز على العرض والطلب والتدريب المنتهي بالتوظيف، وخلق مشروعات متناهية الصغر مبتكرة ومشروعات إنتاجية جماعية.

ويعد تنفيذ البرنامج في أسيوط، منعطف مهم في ظل ما تتميز به محافظة أسيوط من قاعدة مستهدفة عريضة، تقدر بـ319 ألفا و368 مستفيدا من تكافل وكرامة.