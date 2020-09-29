بالأسماء.. 19 مرشحا يتنافسون على مقعد فردي بدائرة إمبابة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين بالنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى.

ويتنافس على دائرة إمبابة 19 مرشحا فرديا على مقعد، وترصد "الوطن"، أسماء مرشحي الفردي بدائرة إمبابة، وهي ضمن دوائر الجيزة والتي تجري فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل، وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:

1. طارق سعيد حسنين عبدالكريم

2. نشوى حسن على عبدالعال ديب

3. محمد رشاد سيد عبداللطيف

4. ايهاب عبدالخالق احمد محمد الخولى

5. اشرف سامى عجيب ميخائيل

6. احمد السيد احمد محمود

7. عاطف خلف هرنى سعيد

8. احمد على محمد حسن القماح

9. مصطفى عبدالنبى عبداللاه خيرالله

10. كريم سمير محمود محمد

11. محمد هشام ديك محمد

12. طارق احمد محمد عبدالعال

13. اشرف محمد محمود محمد

14. راويه رجب احمد حافظ

15. محمود رجب عبدالوهاب عثمان

16. السيد فتحى مسلم عبده جادو

17. محمود فرج طه بدر فرج عبده

18. رضا عبدالوهاب عبدالسلام محمد

19. شاديه محمود ثابت هريدى

الوطنية للانتخابات: 29 محكمة تتلقى أوراق المرشحين بالنظام الفردي و4 للقائمة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدَرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.