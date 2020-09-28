رئيس البرلمان يتصدر قائمة "الصعيد" وزعيم الأغلبية بـ"القاهرة"

شهدت الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، تواجد بارز للنواب على مستوي القوائم الانتخابية، حيث يقود الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، والنواب علاء عابد وسعد الجمال وياسر عمر وطارق رضوان، على رأس القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، بينما يتصدر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائمة غرب الدلتا.

ويتصدر النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الحالي، رأس قائمة شرق الدلتا، ويتصدر النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، قائمة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

صراع على مقاعد الفردي

كما يخوض عدد من النواب السباق كمستقلين فردي، بعد عدم اختيارهم على القوائم، أو مقاعد التحالف الوطني، ويرجع ذلك إلى أن عدد كبير من النواب ترشح مستقل، وإن كان عدد منهم، انضم إلى حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري.

يأتي ذلك مع استبعاد أسماء كبيرة من النواب الحاليين، أبرزهم وكيل مجلس النواب السيد الشريف، وعدد من الأسماء مثل بهاء الدين أبو شقة، المهندس فرج عامر، والدكتور حسين عيسى، وجبالي المراغي، ومحمد وهبه الله، وعمرو صدقي، وطاهر أبو زيد، ومحمد علي يوسف.

واسبعاد قيادات من دعم مصر، وعلى رأسهم محمد ذكي السويدي، إضافة إلى مارجريت عازر، وعدد من نواب حزب النور، وعدد كبير من المعينين في المجلس، حيث تخوض من المعينين النائبة شيرين فراج السباق على المقعد الفردي مستقل، بينما غاب عن المشهد أسامة الأزهري ولميس جابر ويوسف القعيد، إضافة إلى بسنت فهمي، والدكتور جمال شيحة، والنائب علاء عبدالمنعم، ومحمد السلاب وجون طلعت.

نواب يغيبون عن السباق

كما غاب عن الترشح بالمحافظات، أسماء كثير من النواب الحاليين، أبرزهم أحمد حلمي الشريف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وسيد الشريف، وكيل مجلس النواب، والنائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئوؤن العربية بمجلس النواب.

وكذلك النائب خالد يوسف، الذي اختفى وغادر مصر عقب قضيته الشهيرة، والنائب أحمد سعيد، والسفير محمد العرابي، وسعيد طعيمة والنائب سمير غطاس وثروت سويلم.

وفي الجيزة، أطاحت التغييرات بعدد كبير من النواب، قرروا عدم خوض الانتخابات، منهم إيهاب غطاطي في الهرم، وحمدي السيسي، بينما تخوض مي البطران الانتخابات كمستقل، ولم يتقدم بالترشح أيضا في الطالبية والعمرانية النائب أحمد سميح، بينما ترشح عن حزب مستقبل وطن النائب محمد علي.

ويغيب عدد كبير من النواب الحاليين عن الترشح لانتخابات 2020 بمحافظة الدقهلية، ولم يتقدموا بأوراق ترشحهم، وأبرزهم النائب محمود نبيه حسانين، والنائب فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، والنائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة المنصورة وكيل لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب، والدكتورة هالة السيد حسن، والدكتورة ماجدة أحمد نصر، عضو مجلس النواب.

ومن مرشحي القائمة واللاتي لم يترشحن هذه الدورة في الدقهلية كل من النائبة جواهر سعد الشربيني، عضو مجلس النواب وكذلك الدكتورة هبة هجرس.

وفي أسوان، لم يتقدم 6 نواب سابقين بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة 2020، وهم كل من عن دائرة مركز ومدينة أسوان صلاح عفيفي، وشرعي محمد صالح، وفي مركز دراو عامر الحناوي، وفى كوم أمبو يوسف عبدالدايم وأحمد سعد درويش، وفي إدفو منى شاكر، وتبقى من الدورة الماضية 4 نواب، يخوضوا المعركة الانتخابية، وهم على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وحسن خليل ضمن القائمة الوطنية، ومحمد سليم فردي عن دائرة مركز كوم أمبو، وياسين عبدالصبور فردي عن دائرة مركز نصر النوبة.

ويخوض عدد كبير من النواب الحاليين الانتخابات على مقاعد الفردي كمستقلين، ومن أبرز الأسماء، محمد أبو العينين وعبدالرحيم علي في الجيزة والدقي، والنائبان سعيد حساسين وعلاء والي بدائرة كرداسة، ومي البطران بدائرة الهرم، ومحمود عبد المعز وبكر أبو غريب في جنوب الجيزة، وشادية ثابت ونشوى الديب في إمبابة، وصلاح حسب الله في شبرا، وهيام حلاوة في أوسيم، وغيرهم في معظم الدوائر والمحافظات.