بريد الوطن .. أعضاء البرلمان.. المطالب"ممكنة ومشروعة"

منذ أن فُتح باب الترشح لمجلس النواب، وطبول المعركة الانتخابية تدق، وفى كل دورة -كالعادة- يأتى مرشحون محتملون بـ«وعودٍ وعهود» لتلبية مطالب الأهالى، ويقسمون بـ«كل مُقدَّس» بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيقها، لكن ما أن يجلسوا على «الكراسى»، تتبدَّد «الوعود» وتتبخَّر «العهود».. إلا من القليل.

ومع عِلمنا بأن دوركم هو «التشريع والمراقبة»، فإن لأهالى دائرتى (منشأة القناطر بالجيزة)، وخصوصاً قرى «أم دينار، وكفر حجازى، والقشلانة، والرهاوى، وجزاية.. إلخ»، مطالب لو نُفِّذ أحدها فى كل دورة لما وصلت إلى حالها الآن، أستطيع أن أُلخصها فى: «الصرف الصحى، الذى طال انتظاره»، و«متابعة المحليات لإزالة القمامة»، و«متابعة الطرق وإصلاحها وإنارتها»، و«تطوير الوحدات الصحية»وغيرها.

والآن.. بعد أن سردت أهم المطالب، وهى ليست بغريبة عليكم، فأنتم منا وإلينا، هل لديكم الرغبة فى التسابق على مقاعد المجلس؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم»، فتذكَّروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا مَن أخذها بحقها، وأدى الذى عليه فيها». فمَن كان أهلاً لها فليتقدَّم، وله كل الدعم والتأييد، ومَن كان ضعيفاً أو عاجزاً، فلا داعى لإزعاجنا بـ«ضجيج دون فائدة».

رزق عبدالمنعم خليف

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