"حماية المستهلك" يضبط مصنعا غير مرخص لإنتاج عصائر بالمنوفية

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي بفرع الجهاز بمحافظة المنوفية، بضبط مصنع غير مرخص لإنتاج العصائر بقرية "شنوان" مركز شبين الكوم بالمنوفية، ينتج عصائر موجهة لاستخدام الأطفال ويستخدم خامات مجهولة المصدر.

وأضاف "فرج"، في بيان صادر اليوم، أنَّه في ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم، فقد تمّ شن حملة استهدفت مقر المصنع وتم ضبط 393 "شرنك عصير" تضمن 9432 عبوة، كما تم ضبط 355 "شرنك عصير" جوافة بكل شرنك 12 عبوة (تحت مسمى الوادي) بإجمالي 4260 عبوة، وجميع العبوات غير معلومة الوزن أو السعة وباستخدام خامات مجهولة المصدر.

كما تم ضبط "ماكينة تعبئة، وموتور رفع وماكينة تغليف، ومبردان لأغراض التعبئة والإنتاج في مكان يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية"، وتمّ التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 1740 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شبين الكوم، وتمّ إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها".

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنَّ جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأي محاولة لخداع وغش المستهلكين أو الإضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقاً من دوره الوطني الذي تمّ إنشائه من أجله، وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ،وسيعمل دائما على مواجهة كل الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين، بضرورة التأكد من شراء السلع والمنتجات من مصادر موثوقة يتمّ مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنّها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

ودعا الجهاز، المستهلكين، للتوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة واتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.