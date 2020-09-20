صور.. ليلى علوي لـ جميل راتب: كنت أبويا أمام وخلف الكاميرا ووحشتني

حرصت الفنانة ليلى علوي، على عدم مرور الذكرة الثانية لرحيل الفنان القدير جميل راتب، دون التعبير عن امتنانها للعمل معه.

واستعانت ليلى علوي، بعدد من الصور التي جمعتها بالفنان جميل راتب، خلال عملهما سويًا في مسلسل "شمس" والذي جسد فيه دور والدها عام 2014 للمخرج خالد الحجر، للمؤلف علاء حسن، وفيلم "ليلة البيبي دول" عام 2008 تأليف عبدالحي أديب، وإخراج عادل أديب.

وكتبت ليلى علوي، تعليقًا على الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موجهة رسالتها للفنان جميل راتب، قائلة: "كنت الأب ليا في عملين قريبين لقلبي زي ما كنت الأب دايما ورا الكاميرا".

وتابعت: "شغفك وحبك لشغلك وفنك متغيرش بمرور الزمن، وحشتنا يا جميل".

ومر عامان على وفاة الفنان جميل راتب، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر من عام 2018، تاركًا إرثًا فنيًا يزيد على 150 عملا فنيا ما بين السينما والدراما والمسرح، وأدوارًا خالدة لن تنساها ذاكرة الفن.

وقبل رحيل جميل راتب، كشف في أخر حوار لـ"الوطن"، تفاصيل علاجه في فرنسا قبل عودته إلى مصر، حيث أكد أن الأطباء لم يستطيعوا فعل شىء في فرنسا نظراً لكبر سنه، رغم أنهم حاولوا تقديم حلول، "قبلت وضعى كما هو وفضلت العودة إلى مصر مرة أخرى، لأننى أريد أن أعيش وأموت على أرضها".