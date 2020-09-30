يبدأ الخميس.. صرف معاشات أكثر من 8 ملايين مواطن بإجمالى 18 مليار جنيه

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إنّه سيتم صرف المعاشات بدءً من غدٍ الخميس الأول من أكتوبر، لنحو 8.4 مليون قائم بالصرف بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.

وأضاف عوض، أنّه سيتم صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، والتي يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو.

وأشار رئيس هيئة التأمين الإجتماعي إلى أنّه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، ومواجهة تحدي فيروس كورونا، سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد، وعددهم 6.5 مليون مواطن، لـ3 شرائح أسوة بما تم في الأشهر السابقة كالتالى:

صرف معاشات من يتقاضون أقل من 1000 جنيه ..غدا

-الشريحة الأولى يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع من أكتوبر وذلك لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه، وعددها 2.4 مليون قائم بالصرف .

- الشريحة الثانية لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، يومى الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر، وعددها نحو 2.4 مليون قائم بالصرف .

- الشريحة الثالثة لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه اعتبارا من يومى الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادى عشر من أكتوبر، وعددها 1.7 مليون قائم بالصرف .

تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك بالأموال

وأوضح عوض أنّه جرى تشكيل لجنة تضم قيادات الهيئة تحت رئاسته المباشرة، لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم، والتواجد الميداني بمنافذ الصرف لمجابهة أي معوقات قد تظهر، لافتا إلى أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك، بالأموال اللازمة لصرف المستحقات.

يذكر أنّ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، صرفت أول شريحة لمستحقي العلاوات الخمس، إضافة للزيادة الدورية للمعاشات، التي بلغت 14% من قيمة المعاشات الشهرية اعتبارًا من أول يوليو السابق، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.