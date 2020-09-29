كفر شكر تحصر المحال غير المرخصة وشبين القناطر تحارب الإشغالات

شنت الأجهزة المحلية، وقسم المتابعة بمجلس مدينة كفر شكر، حملة لحصر المحلات غير المرخصة والإشغالات بالوحدة المحلية بأسنيت، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

وجرى المرور على شارع نقطة الشرطة، وعزبة اللامعى، بهدف تنفيذ سيادة القانون، وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية إطلاقا، وذلك بإشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى.

وقال رئيس المركز والمدينة، إن حملات المرور على المحلات التجارية والصناعية لحصر المحلات غير المرخصة ومتابعة الاشغالات، للتسهيل على أهالينا المواطنين فى تحركاتهم.

كما ناشد رئيس المركز والمدينة الجميع ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات الممنوحة للمحلات وعدم احداث إشغالات بالطرق والشوارع تجنبا من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين والمخالفين

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، يوجد خطة لعقد ندوات تثقيفية، حول برنامج مشروعك، بكل الوحدات المحلية والمدينة أيضا.

وناشد كل من يسعى إلى تحقيق حلم مشروعه الخاص، الاهتمام بالاشتراك وحضور هذه الندوات، لما لها من أهمية كبيرة لأصحاب تلك المشروعات.

وفي شبين القناطر، عقد اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، اجتماعا حضره موظفو الأقسام الميدانية "الازمات والكوارث والاشغالات والنظافة" بالمجلس، لوضع خطة زمنية للتعامل الفوري لنظافة الشوارع والميادين منطقة ثم الأخرى، وكذا رفع الاشغالات ومتابعتها علي مدار اليوم.

وطالب "المحمدى" مديرى الادارات بوضع خطط لتشجير بعض الميادين والحدائق بداية من حديقة عزبة اليمن أمام مدرسة الشهيد محمد صلاح الصواف الإعدادية بالمدينة.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، حملة لرفع الاشغالات بمنطقة التأمين الصحي، وقال المهندس على عبدالستار رئيس المدينة إن العمل مستمر على مدار اليوم فى جميع مدينة بنها، بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمجلس والأجهزة المعاونة.