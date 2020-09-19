"الهجان" يقود حملة لإزالة الإشغالات ودهان الواجهات بدائري القليوبية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة اليوم، شملت المرور على العديد من القطاعات والمشروعات الجاري تنفيذها، والمرور على الشوارع لتفقد مستوى النظافة والإشغالات، رافقه خلالها نائبه، الدكتور سمير حماد، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، والمهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها.

بدأ المحافظ جولته بتفقد محور "الفريق العصار"، بحي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه بتكثيف أعمال النظافة بالقطاع الواقع في نطاق المحافظة، والاهتمام بالأشجار والنخيل ومتابعة الري الدوري لها، ومراعاة المظهر الحضاري، ومراجعة أعمال الإنارة وعمل الصيانة اللازمة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف طريق شركات البترول، حيث تابع أعمال رصف شارع "عزبة أفندنيا"، كطريق بديل لنقل الحركة المرورية بالمنطقة، لتخفيف العبء المروري، وفتح شرايين جديدة تحد من التكدسات المرورية بالمنطقة، كما وجه المحافظ المهندس محمد إسماعيل، مدير عام الطرق بالمحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف خلال 48 ساعة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ رئيس حي شرق شبرا الخيمة بسرعة التنسيق مع المواطنين لدهان واجهات العمارات والمباني الحكومية، التي تطل وواجهتها على طريق شركات البترول.

واستكمل محافظ القليوبية جولته بزيارة مدينة الخصوص، لمتابعة أعمال طلاء واجهات العمارات التي تقع علي الطريق الدائري، حيث شدد على رئيس المدينة بالتزام الأهالي بطلاء واجهات العقارات، مراعاةً للوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

وأكد "الهجان" عدم إدخال أية مرافق للعمارات السكنية أو المنشآت غير مكتملة التشطيب الخارجي، لحين تشطيب الواجهات، وذلك تنفيذًا لقانون البناء الموحد على أن يتم الالتزام بتناسق الالوان بالمدينة أو الحي.

وتابع المحافظ الجولة بشن حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بنزلة كوبري مسطرد، بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم التنسيق مع شرطة المرافق، وتم إخلاء جميع الباعة الجائلين بالمنطقة، وتحرير محاضر له،م وسحب التراخيص من المركبات التي تقف عائقاً في الطريق العام.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال تجميل مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، حيث تم الانتهاء من إنشاء جميع الأرصفة والبلدورات وزرع أعمدة الإنارة، ويجري الانتهاء من أعمال التشجير والتجميل.