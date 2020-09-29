بمرتبات تصل 6 آلاف جنيه.. 14 ألف وظيفة لجميع المؤهلات حتى نهاية أكتوبر

ما زالت أكثر من 14 ألف فرصة عمل ووظيفة خالية ، في العديد من الشركات والمصانع ومنشآت القطاع الخاص والوظائف الواردة في نشرات التشغيل التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة، خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، متاحة لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وحملة الشهادات الإعدادية والابتدائية، من جميع الفئات العمرية من الشباب،في القاهر وجميع المحافظات بمرتبات شهرية تبدأ من 1200 جنيه وحتى 6 آلاف جنيه، بالحوافز والساعات الإضافية.

ويستطيع الراغب في الالتحاق بـ فرص العمل التقديم للالتحاق بهذه الوظائف بالدخول على اللينك التالي والمعلن عنه رسميًا من قبل وزارة القوى العاملة.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesitEZb4ihauxjCwyOjWFGzACI8k8wNNmekLAcFWR2wG6gng/viewform?c=0&w=1

وكذلك الدخول على اللينك التالي والخاص بوزارة القوى العاملة ، www.manpower.gov.eg والذي من خلاله يستطيع الراغب في الوظائف تسجيل بياناته.

وأبرز هذه الوظائف المتاحة :

- محاسبين

- مهندسين

-حرفيين

- أطباء

-مدرسين

-مراقبين جودة

- مندوبين

- كاشير

- عمال

- موظفين

- مهنيين

- سائقيين عمال

- عمال تعبئة وتغليف

- مهندسين إنتاج

- مهندسين جودة

- مهندسين ميكانيكا باور وكهرباء تحكم

- مدرسين لغة ألمانية

-أخصائيين خدمات مالية

-محاسبين

- مدير مبيعات

-مندوبين مبيعات

- فنى كمبيوتر

-أخصائي تغذية علاجية

-ممرضي عمليات وأدوار

-عمال خياطة

- مشرفي أقسام

- كاشير

-مراقب كاميرات

- منسق ممرات

-عمال مخازن

- عمال بقالة

-عمال لحوم وخضراوات

- خباز شرقي غربي

-عمال عاديين

-سائقين كلارك

- 390 سائق رخصة خاصة مهنية

- 215 ضابط أمن

- 4500 فرد أمن مؤهل عالٍ ومتوسط

- 1350 عامل نظافة وخدمات مؤهل إعدادية

- 167 فنى إنتاج

- 700 مساعد إنتاج

- 435 فني صيانة وتجميع وتغليف

- 310 فنى كهرباء وميكانيكا ودوكو وسمكري سيارات وتشغيل ماكينات وبرادة وفيبر ، وسباكة ولحام مؤهل وبدون.

- 1000 ممثلين خدمة عملاء براتب يصل إلى 2500 جنيه ، والسن من 18 إلى 40 سنة ذكور وإناث

ويكون نظام العمل بها على النحو التالي :

- 26 يوم عمل و4 أيام راحة أسبوعية داخل القاهرة

-24 يوم عمل وراحة 6 أيام خارج القاهرة

وذلك بالاضافة الى 3000 وظيفة بمحافظة القاهرة وهي على النحو التالي

- شركة بورسعيد للتنمية الاجتماعية وتحتاج إلى :

- 20 مندوب مبيعات مؤهل فوق متوسط

- 5 منسق بيع مؤهل متوسط فيما فوق

- 20 سائق (درجة ثانية-ثالثة) مؤهل متوسط فيما فوق

- 2 شيف تقطيع: مؤهل متوسط فيما فوق خبرة من 1 إلى 6 سنوات

- 2 محاسبين: مؤهل عال خبرة من 2 إلى 7 سنوات

كل الفرص متاحة للذكور والإناث من سن 21 إلى 40 سنة

شركة اللوتس لإدارة الصيدليات وعنوانها : 57 ش المقريزي -منشية البكري - مصر الجديدة وتحتاج الى :

- 10 مندوب توصيل بشرط يملك ماكينة

- 8 مساعد صيدلي مؤهل متوسط

- 4 عمال يومية مؤهل متوسط

- 10 صيادلة ذكور

- شركة المصريين للخدمات الأمنية

وعنوانها : 62 ش الخليفة المأمون - مصر الجديدة وتحتاج الى:

- 50 فرد أمن للعمل 8 ساعات بالتجمع براتب 2300 جنيه + توفير مواصلات

- 20 فرد أمن للعمل 8 ساعات بالمطار براتب 2300 جنيه

- السن من 21 وحتى 40 سنة

شركة الشروق للحراسة والخدمات الأمنية وتحتاج إلى :

وعنوانها : 12 ش الشهيد إسماعيل عبد المنعم -النزهة وتحتاج الى :

- 25 فرد أمن مؤهل متوسط ذكور براتب 1800 جنيه

- الشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات

- 15 سفرجي مؤهل متوسط براتب 1700 جنيه أكبر من 18 سنة

- 20 عامل مطبخ براتب 1700 جنيه

- 25 عامل نظافة براتب 1700 جنيه

- شركة زد عبر البحار للحراسة

وعنوانها : 37 شارع روكسي / مصر الجديدة

- 700 فرد أمن جميع المؤهلات براتب 1000 جنيه + بدلات + سكن للمغتربين السن من 21 وحتى 40 سنة

الشركة الدولية للبلاستيك

- 6 منودب مبيعات براتب 1600 جنيه- مؤهل عال

- 7 أفراد أمن براتب 1000 جنيه مؤهل محو أمية

- 10 مهندس إنتاج براتب 2000 جنيه

- 6 فني تشغيل ماكينات فتح بلاستيك براتب 1500 جنيه

- 7 فني صيانة ميكانيكي مؤهل متوسط براتب 1500 جنيه

- 8 عامل مخزن براتب 1000 جنيه محو أمية

- 3 سائق جامبو براتب 1500 جنيه

شركة يونفرت لصناعات الغذائية

- 6 مهندسين إنتاج وصيانة خبرة خمس سنوات

- 3 مهندسين جودة بكاليوريوس زراعة خبرة خمس سنوات

- 30 فني إنتاج وصيانة دبلوم متوسط خبرة خمس سنوات

- 20 فني جودة دبلوم متوسط خبرة خمس سنوات

- 40 عامل إنتاج وصيانة دبلوم متوسط

- 50 عامل تعبئة وتغليف إعدادية

- الأجور قابلة للتفاوض

شركة جلوبال للملابس الجاهزة

- 5 عامل خياطة ذكور براتب 1500 جنيه خبرة 5 سنوات

- 2 عامل قص ذكور 1600 جنيه خبرة 5 سنوات

- 4 عامل تعبئة إناث خبرة سنتين راتب 1300 جنيه

شركة كايرو بلاست

- 250 عامل إنتاج دبلوم متوسط براتب 2000 جنيه

- 50 فني إنتاج دبلوم متوسط براتب 2500 جنيه

- 3 مندوبين مؤهل عال براتب 3000 جنيه

- 20 عامل مخازن براتب 2000 جنيه

مستشفى الأنجلو أمريكان

- عامل سويتش براتب 1000 جنيه

- عامل مغسلة براتب 1000 جنيه لا يقل السن عن 25 سنة

مصنع مجدي محمد عفيفي

- 5 سائقين براتب 3000 جنيه + بدلات وإجازات رخصة سارية السن أقل من 50 سنة

شركة سمارت كوم للخدمات التجارية

- 100 مندوب توزيع ذكور مؤهل متوسط راتب 1800 جنيه

- 50 مراسل راتب 1650 جنيه يشترط توافر دراجة بخارية

- 15 خدمة عملاء إناث مؤهل عال براتب 1900 جنيه

- 100 مدخل بيانات ذكور وإناث سريع بالكتابة براتب 2500 جنيه مؤهل لايقل عن متوسط

- 20 سائق رخصة أولى وثانية براتب 3000 جنيه

شركة IMI MAN PAWER SOLUTIONS

- 500 خدمة عملاء ذكور مؤهل عال براتب 2500 جنيه إجادة تامة للغة الإنجليزية

- 500 ممثل خدمة عملاء إناث مؤهل عال براتب 2000 جنيه متوسط اللغة الإنجليزية.

- السن من 22-30 سنة.