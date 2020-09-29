رئيس "الأوبرا": إلغاء مشروع الصعيد.. وعرب في مهرجان الموسيقى (حوار)

قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنّ الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية التي تنطلق من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل، دورة استثنائية، تنظمها وزارة الثقافة في ظروف خاصة، لإعادة إحياء التراث الفني العربي.

وأضاف صابر، في حواره لـ"الوطن"، أنّ الفعاليات تأتي في إطار جهود الدولة لاستعادة الشكل الطبيعي للحياة في مصر، وتماشيًا مع قرارات الحكومة المرتبطة باستئناف الأنشطة الفنية، مؤكدا حرص الثقافة على تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء الفعاليات التي تقام في المسارح المفتوحة بالأوبرا.

ما أبرز الاستعدادات للدورة 29 من مهرجان الموسيقى العربية؟

دورة استثنائية بكل المقاييس، وتعمل اللجنة العليا للمهرجان على التجهيز لها وللمؤتمر المصاحب للمهرجان، وكذلك المسابقة، وتتابع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، استعدادات إقامة الدورة، كما يتم تنظيم حفلات المهرجان على مسرح كبير ومفتوح بالساحة، في ساحة الأوبرا معد لهذا الغرض، تحقيقا لهدف التباعد بشكل انضباطي، بخلاف اتباع الإجراءات الاحترازية التي حددها مجلس الوزراء، وتحرص الأوبرا على اتباعها بدقة.

وماذا عن حفلات باقي مسارح الأوبرا؟

سيتم عمل التجربة نفسها في أوبرا الاسكندرية ودمنهور ومسارح الأوبرا جميعها، وبالنسبة لطنطا لم يتم تحديد إذا ما هناك حفلات أم لا بها.

كم ستكون سعة المسارح؟

سيتم تحديد ذلك بعد عمل المهندسين على المشروع، بالشكل المحقق لشرط التباعد.

وهل تقتصر الدورة على مشاركة فنانين مصريين فقط؟

تحدثنا من قبل كلام عن اقتصار الدورة على الفنانين المصريين، وقت توقف حركة الطيران بسبب كورونا، وأتصور أنّ هذا الكلام تغير بعد العودة الجزئية لحركة الطيران بين البلاد العربية، وسيشارك في المهرجان الفنانين العرب المحببين إلى الجمهور، بجوار الفنانين المصريين.

ما التغيرات التي جرى إدخالها على مسابقة المهرجان؟

المسابقة على مستوى عال جدا، وجرى زيادة قيمة الجوائز عن الدورة الماضية، فجائزة الكبار الأساسية قيمتها 100 ألف جنيه، وهي التي تشترط عدم تخطي المتسابق لسن 45، كما جرى رصد جوائز للفائزين من الشباب بالمراكز الثلاثة الأولى بقيمة إجمالية 75 ألف جنيه، وهي التي تشترط أن يكون عمر المتسابق من 17 حتى 35 عاما، أما جوائز المراكز الثلاثة الأولى من مسابقة الأطفال فتبلغ قيمتها الإجمالية 45 ألف جنيه.

كيف أثرت جائحة كورونا على نشاط الأوبرا؟

إيجابا وسلبا، الإيجابي أننا قدمنا العروض والحفلات على قناة يوتيوب، وشاهدها أكثر من 30 مليون مشاهد، ما شجعنا على تقديم كنوز مكتبة الأوبرا المصورة وتقديمها للجمهور، والسلبي توقف العروض على المسارح 4 شهور، ضمن توقف الأنشطة الفنية والثقافية، ما يعد خسارة جماهيرية ومادية، لأنه يهمنا أن يشاهد العروض أكبر عدد من الناس.

ما حجم الإقبال على حفلات وعروض الأوبرا بعد عودة الأنشطة؟

بعد عودة الأنشطة بنسبة 25%، كانت الحفلات كاملة العدد، وكذلك الأمر بعد السماح للحضور بنسبة 50% من الجمهور.

ما آخر أخبار مشروع إقامة أوبرا في الصعيد بالتعاون مع الصين؟

ألغينا البرتوكول بعد دراسة المشروع كونه لا يصلح.

وما آخر تطورات العمل على واحة الثقافة في السادس من أكتوبر؟

جار العمل على المشروع بشكل جيد، والشركة المكلفة تعمل بشكل ملتزم، وعلى مستوى عالمي، وتم الانتهاء من أكثر من 70% من المشروع، ويتبقى منه نحو 3 أو 4 مراحل، ومن المتوقع افتتاحها 2021 أو في 2022 .

كيف يتم حل إشكالية قلة عدد العازفين الذي تعاني منه الأوبرا؟

نستعين بالفنانين في صورة مكافأة، طبقا للائحة التي لا تسمح إلى الآن للعمل لما فوق الستين، ونتمنى رفع سن المعاش للفنانين بشكل عام، كما أعلنت الأوبرا إجراء اختبارات لضم مجموعة من المطربين والعازفين الجدد من الجنسين، ضمن خطة الأوبرا الهادفة لإثراء وتطوير فرقها الفنية، ويتم حاليا تسجيل الطلبات إلى يوم 15 نوفمبر المقبل كاخر موعد لتلقيها.

عرضتم أوبرا عايدة في أماكن مفتوحة من قبل وحققت نجاحا على مستوى دولي، فهل هناك نيّة لإعادة تقديمها قريبا؟

نتمنى ذلك طبعا، فهو مشروع ناجح ومميز، لكن في المرات السابقة لتقديم العروض كانت تتم بالتعاون مع شركات، لكن إعادة تقديم أوبرا عايدة يحتاج إمكانات مالية كبيرة جدا.