13 مرشحا يتنافسون على مقعد النواب بـ"نصر النوبة" في أسوان

يتنافس 13 مرشحا بالدائرة الثالثة في أسوان ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، على مقعد فردي. وترصد السطور التالية أسماء المرشحين، حسب كشوف لجنة النواب في محكمة أسوان، كما يلي:

محمد هلال، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم. حسن هيصا ، مرشح عن حزب التجمع الوطني التقدمي، رمز الحصان. مطر حامد، مستقل، رمز الكف. حسن أحمد عبدالله، مرشح عن حزب النصر، رمز الفنجان. حمدي وادي العرب، مستقل ، رمز العقرب. منى خليل الشوربجي، مرشحة عن حزب الوفد الجديد، رمز النخلة. إدريس الحاج، مستقل، رمز الأسد. سامي عبدالله، مستقل، رمز السفينة. أيمن فؤاد، مستقل ، رمز الديك. أشرف محمد عبدالحميد، مستقل، رمز الصقر. أشرف جلال، مستقل، رمز التمساح. ربيع الطيب، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز السيف. ياسين عبدالصبور، مستقل ، رمز طائرة الهليكوبتر.

وأعلنت لجنة الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، كشوف الأسماء الأولية للمرشحين لمجلس النواب 2020، عقب انتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، عصر السبت الماضي، وأعلنت اللجنة أسماء 90 مرشحا على مستوى 4 دوائر بمحافظة أسوان 2020، وجرى إعلان الأسماء ووضعها بمحكمة أسوان الابتدائية.

وقال المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان، في تصريحات صحفية، إنّ المرشحين الذين تقدموا فعليا بأوراق ترشحهم وتم إعلان أسمائهم، مقسمين كالتالي: "أسوان - دراو" 35 مرشحا يتنافسون على مقعدين، "كوم أمبو" 14 مرشحا يتنافسون على مقعد، "نصر النوبة" 13 مرشحا يتنافسون على مقعد، " إدفو" 28 مرشحا يتنافسون على مقعد.

وواصلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية، عملها حتى انتهاء الموعد المحدد لها عصر السبت الماضي 26 سبتمبر 2020، وتقدم في اليوم الأخير فقط 26 مرشحا مستقلين وتابعين لأحزاب، وواصلت العمل داخل لجنة تلقي الطلبات، وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا، وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع اللجنة زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.