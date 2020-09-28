90 مرشحا يتنافسون بانتخابات النواب 2020 في 4 دوائر بأسوان

أعلنت لجنة الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، أسماء المرشحين لمجلس النواب 2020، عقب انتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، وهم 90 مرشحا على مستوى 4 دوائر "أسوان، درا" مقعدي فردي، ومقعد فردي لكل من دوائر "كوم أمبو"، "نصر النوبة"، "إدفو"، بمحافظة أسوان، وأعلن الأسماء ووضعت في محكمة أسوان الابتدائية.

وبحسب التصريحات الصحفية التي أدلى بها المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان، قال إن المرشحين الذين تقدموا فعليا بأوراق ترشحهم وأعلنت أسماؤهم، مقسمين كالتالي: "أسوان - دراو" 35 مرشحا يتنافسون على مقعدين، "كوم أمبو" 14 مرشحا يتنافسون على مقعد، "نصر النوبة" 13 مرشح يتنافسون على مقعد، "إدفو" 28 مرشح يتنافسون على مقعد.

وواصلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية، عملها حتى انتهاء الموعد المحدد لها عصر السبت الماضي 26 سبتمبر 2020، وتقدم في اليوم الأخير فقط 26 مرشحا مستقلين وتابعين لأحزاب، وواصلت العمل داخل لجنة تلقي الطلباتى وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا"، وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع اللجنة زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.