صراع شرس في دوائر أسوان و 90 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد

تشهد الدوائر الـ4 لمحافظة أسوان " أسوان - دراو" ، "كوم أمبو"، "نصر النوبة"، "إدفو"، تنافساً كبيراً بمجرد الإعلان عن أسماء المرشحين الـ90 على المقاعد الفردية الـ5 على مستوى الدوائر خاصة في ظل وجود نائبين سابقين في الدورة الماضية وعودة نواب سابقين في دورات سابقة.

وبنظرة سريعة نجد أن الدائرة الأولى ومقرها " أسوان – دراو" هي الأسخن في ظل وجود 35 مرشحا على مقعدين فرديين والذي يزيد الأمر سخونة هو عودة النائبين السابقين محمد جلال الذي لم يوفق في الانتخابات الماضية عام 2015 وجابر أبو خليل الذي لم يخض المعترك السياسي منذ ثورة 25 يناير، وفي وجود عدد كبير من ممثلي القبائل والأحزاب ولديهم ثقل سياسي كبير في هذه الدائرة.

وتشهد الدائرة الثانية "كوم أمبو" تنافسًا كبيرًا بين النائب محمد سليم الذي يخوض المعركة كمستقل مثلما فعلها في 2015 أمام عدد كبير من المرشحين عن أحزاب وممثلي القبائل، حيث أن المرشحين في هذه الدائرة 14 يتنافسون على مقعد واحد.

الأمر لا يختلف كثيراً فى الدائرة الثالثة ومقرها "نصر النوبة" حيث يخوض المعركة الانتخابية النائب ياسين عبدالصبور امام عدد كبير من المرشحين عن أحزاب وممثلي قبائل، حيث أن المرشحين فى هذه الدائرة 13 يتنافسون على مقعد واحد فقط، انما فى الدائرة الرابعة إدفو فالأمر صعب تماماً فى وجود 28 مرشح يتنافسون على مقعد واحد.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، مساء أمس، أسماء المرشحين لمجلس النواب 2020 وذلك عقب إنتهاء الفترة المحددة لتلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، عصر السبت الماضي، وأعلنت اللجنة أسماء 90 مرشحاً على مستوى 4 دوائر بمحافظة أسوان 2020، وجرى إعلان الأسماء ووضعها فى محكمة أسوان الابتدائية.

وحسب التصريحات الصحفية التي أدلى بها المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان، قال إن المرشحين الذين تقدموا فعليا بأوراق ترشحهم وتم إعلان أسمائهم، مقسمين كالتالي: "أسوان - دراو" 35 مرشحًا يتنافسون على مقعدين، "كوم أمبو" 14 مرشحًا يتنافسون على مقعد، "نصر النوبة" 13 مرشحًا يتنافسون على مقعد، "إدفو" 28 مرشحًا يتنافسون على مقعد.

وواصلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية، عملها حتى انتهاء الموعد المحدد لها عصر السبت الماضي 26 سبتمبر 2020، وتقدم في اليوم الأخير فقط 26 مرشحًا مستقلين وتابعين لأحزاب، وواصلت العمل داخل لجنة تلقي الطلباتي وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا".

وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع اللجنة زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.